22 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu?

22 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 22 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

22 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 1

22 ARALIK 1453

İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) kuruldu. Darülfünun, 1933'te üniversiteye dönüştürüldü.

22 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 2

22 ARALIK 1574

Padişah III. Murad tahta çıktı.

22 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 3

22 ARALIK 1829

İlk yolcu taşıyan demiryolu hattı ''Baltimore-Ohio Demiryolu'' açıldı.

22 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 4

22 ARALIK 1895

Halka açık ilk sinema gösterimi, Paris'te, Rennes Sokağı'nda yapıldı. 28 Aralık'tan itibaren de Capucines Bulvarı'ndaki Grand Cafe'nin bodrum katında düzenli gösterimler başladı. Sinemaya adını verenler, kaydında ve gösteriminde kullanılan makineyi icat edip ilk filmleri çekenler, Lyon'lu Lumiere kardeşlerdi.

22 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 5

22 ARALIK 1914

Harbiye Nazırı ve Erkanı Harbiye Umumiye Reisi Enver Paşa'nın, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak ve Rusya içlerine ilerlemek amacıyla planladığı ''Sarıkamış Harekatı'' başladı. Harekat on binlerce askerin şehit olmasıyla sonuçlandı.

22 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 6

22 ARALIK 1932

Hindistan'daki İngiliz yönetimi, 28 bin mahkumu serbest bıraktı. Mahkumlar arasında Mahatma Gandhi de vardı.

22 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 7

22 ARALIK 1962

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kuruldu.

22 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 8

22 ARALIK 1978

Kahramanmaraş katliamı başladı. 26 Aralık'a kadar süren olaylarda 111 kişi öldü, 176 kişi yaralandı.

22 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 9

22 ARALIK 1979

Paris'teki Türk Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürü Yılmaz Çolpan, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Suikastı Ermeni terör örgütü ASALA üstlendi.

22 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 10

22 ARALIK 1989

Oyun yazarı Samuel Beckett, Paris'te öldü.

22 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 11

22 ARALIK 1992

Futbolcu Tanju Çolak, yurda kaçak Mercedes marka otomobil sokmaktan yargılandığı davada dokuz yıl hapse mahkum edildi.

22 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 12

22 ARALIK 2011

Fransa Ulusal Meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören yasa teklifini kabul etti.

22 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 13

22 ARALIK 2012

NATO, Almanya'nın Kahramanmaraş'a; Hollanda'nın Adana'ya; ABD'nin Gaziantep'e patriot füzesi yerleştirileceğini duyurdu.

22 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 14

22 ARALIK 2016

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 120 gündür devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ mensubu bin 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

22 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 15

22 ARALIK 2016

"Terör örgütlerinin açıklamalarını basmak ve yayımlamak" suçundan dava açılan Can Dündar hakkında savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarıldı.

22 Aralık 2022 Tarihte bugün neler oldu? - 16

22 ARALIK 2017

Filipinler'de etkili olan Tembin tayfununda 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

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