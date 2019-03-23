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23 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr

23 Mart ’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 23 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    23 MART 1781

    23 MART 1781
    Uranüs gezegeni keşfedildi.
  • 2

    23 MART 1791

    23 MART 1791
    Hollandalı kadın hakları savunucusu Etta Palm, ''Gerçeğin Dostları Konfederasyonu'' olarak bilinen kadın kulüplerini kurdu.
  • 3

    21 MART 1913

    21 MART 1913
    Türk ressam, karikatürist, yazar, film yönetmeni Abidin Dino, dünyaya geldi.
  • 4

    23 MART 1921

    23 MART 1921
    II. İnönü Muharebesi başladı. Yunan birlikleri, Uşak ve Bursa üzerinden, Afyon ve Eskişehir'e doğru iki koldan taarruz başlattı.
  • 5

    23 mart 1925

    23 mart 1925
    Sessiz sinema döneminin en pahalı filmi, (3.9 milyon dolar) "Ben Hur" gösterime girdi.
  • 6

    23 MART 1931

    23 MART 1931
    Türk çocuklarının ilk öğrenimlerini Türk okullarında yapmalarını zorunlu kılan kanun kabul edildi.
  • 7

    23 MART 1933

    23 MART 1933
    Alman Milli Meclisi Reichstag, Adolf Hitler'e kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi verdi.
  • 8

    23 MART 1971

    23 MART 1971
    Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu liderlerinden Deniz Gezmiş'in arkadaşları Hüseyin İnan ve Mehmet Nakipoğlu yakalandı.
  • 9

    23 MART 1972

    23 MART 1972
    Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkında verilen idam cezalarını onayladı.
  • 10

    23 MART 1992

    23 MART 1992
    Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan olaylarda, güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmaları izleyen gazeteci İzzet Kezer, başından vurularak öldü.
  • 11

    23 MART 2001

    23 MART 2001
    NATO, Kosova savaşında seyreltilmiş uranyum mermisi kullandığını itiraf etti.
  • 12

    23 MART 2011

    23 MART 2011
    Amerikan sinemasının iki Oscar ödüllü oyuncusu Elizabeth Taylor, 79 yaşında öldü.
  • 13

    23 MART 2014

    23 MART 2014
    Türkiye-Suriye sınırında, Türk hava sahasına yaklaşan ve ikazları dikkate almayan Suriye savaş uçağı Türk Silah Kuvvetlerine ait F-16’lar tarafından düşürüldü. Uçak, Suriye'nin Keseb bölgesine düştü.
  • 14

    23 MART 2016

    23 MART 2016
    Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, son bir yılda Yemen'de 6 bin kişinin öldüğünü, 30 binden fazlasının yaralandığını söyledi.
  • 15

    23 MART 2016

    23 MART 2016
    ABD'ye ait insansız hava aracının Yemen'de düzenlediği saldırıda 26 El Kaide militanı öldü, 27 militan da yakalandı.
  • 16

    23 MART 2017

    23 MART 2017
    Alman Bild gazetesi halk oylamasında oy kullanan vatandaşları etkilemek amacıyla "Atatürk olsa hayır derdi" başlığını kullandı.
  • 17

    23 MART 2018

    23 MART 2018
    Kanser tedavisi gören sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Ercüment Balakoğlu, 84 yaşında İstanbul'da vefat etti.
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