23 Nisan ne zaman çocuk bayramı ilan edildi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi

Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurt içinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenen ruhunu temsil ediyor. Peki, 23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan ne zaman çocuk bayramı ilan edildi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi...

23 Nisan ne zaman çocuk bayramı ilan edildi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi - 1

1921'de milli bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan, 1927'de Atatürk'ün himayesinde ilk kez Çocuk Bayramı olarak kutlandı. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, 96 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanıyor.


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23 Nisan ne zaman çocuk bayramı ilan edildi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi - 2

23 Nisan, 27 Mayıs 1935'te çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi.

23 Nisan ne zaman çocuk bayramı ilan edildi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi - 3

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de milli bayram olarak kutlanmaya başlandı.

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisinin açılışından bir yıl sonra, 23 Nisan 1921'de kabul edildi ve 2 Mayıs 1921'de yürürlüğe girdi.

23 Nisan ne zaman çocuk bayramı ilan edildi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi - 4

TEK ÜLKE OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.

1979'da ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınan bu milli bayramda, dünyanın birçok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olmayı sürdürüyor.

23 Nisan ne zaman çocuk bayramı ilan edildi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi - 5

İLK 23 NİSAN KUTLAMALARI

Yurt genelinde ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine ait fotoğraflar, TBMM arşivinde özenle muhafaza ediliyor.

23 Nisan ne zaman çocuk bayramı ilan edildi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi - 6

Belgeler arasında ilk kez kutlanan "Çocuk Bayramı" hakkında Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanan 24 Nisan 1927 tarihli habere ait gazete kupürü de yer alıyor.

"Çocuk Bayramı Sevinçle Kutlandı" manşetiyle basılan gazetede, ilk kez kutlanan Çocuk Bayramı'nın heyecan ve ilgi uyandırdığı belirtiliyor.

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