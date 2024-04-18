23 Nisan tatil mi? 23 Nisan salı günü okullar tatil mi, yarım gün mü? (2024 MEB tatil takvimi)
23 Nisan tatil mi, yarım gün mü? Sorusunun yanıtı, okula giden yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl salı gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm ülke genelinde coşkuyla kutlanacak. Öğrenciler ise 23 Nisan'da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 23 Nisan tatil mi? 23 Nisan'da okullar tatil mi, yarım gün mü?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl salı gününe denk gelmesiyle birlikte, öğrenciler tarafından tatil araştırmaları başladı. her yıl olduğu gibi bu yılda da stadyumlarda coşkuyla kutlanacak olan 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Öte yandan öğrenciler 22 Nisan pazartesi gününün de yarım gün mü olup olmadığını araştırıyor. Peki, 23 Nisan tatil mi? 23 Nisan salı günü okullar tatil mi, yarım gün mü?