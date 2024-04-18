23 Nisan tatil mi? 23 Nisan salı günü okullar tatil mi, yarım gün mü? (2024 MEB tatil takvimi)

23 Nisan tatil mi, yarım gün mü? Sorusunun yanıtı, okula giden yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl salı gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm ülke genelinde coşkuyla kutlanacak. Öğrenciler ise 23 Nisan'da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 23 Nisan tatil mi? 23 Nisan'da okullar tatil mi, yarım gün mü?

23 Nisan tatil mi? 23 Nisan salı günü okullar tatil mi, yarım gün mü? (2024 MEB tatil takvimi) - 1

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl salı gününe denk gelmesiyle birlikte, öğrenciler tarafından tatil araştırmaları başladı. her yıl olduğu gibi bu yılda da stadyumlarda coşkuyla kutlanacak olan 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Öte yandan öğrenciler 22 Nisan pazartesi gününün de yarım gün mü olup olmadığını araştırıyor. Peki, 23 Nisan tatil mi? 23 Nisan salı günü okullar tatil mi, yarım gün mü?

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23 Nisan tatil mi? 23 Nisan salı günü okullar tatil mi, yarım gün mü? (2024 MEB tatil takvimi) - 2

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, 2024 yılı resmi tatil takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.

Buna göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Takvime göre, 23 Nisan'da 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

23 Nisan tatil mi? 23 Nisan salı günü okullar tatil mi, yarım gün mü? (2024 MEB tatil takvimi) - 3

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.

Bayramdan bir önceki gün olan 22 Nisan Pazartesi gününün tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı.

22 Nisan tatil takviminin içinde yer almıyor. Dolayısıyla resmi ve özel iş yerleri 22 Nisan'da faaliyet göstermeye devam edecek. Öğrenciler ise derslerine tam gün devam edecekler.

23 Nisan tatil mi? 23 Nisan salı günü okullar tatil mi, yarım gün mü? (2024 MEB tatil takvimi) - 4

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK BAYRAMI TARİHÇESİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan ulusal ve resmî bir bayramdır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olma özelliğini taşıyan bu bayram, Türkiye'de 1921'den itibaren "23 Nisan Millî Bayramı" adıyla kutlanmaya başlanmıştır. İlk başta yasal adı "Çocuk Bayramı" olmasa da, daha sonra çocuklara neşeli bir gün geçirtme ve Himaye-i Etfal Cemiyeti'ne gelir yaratma amacıyla 1927'den itibaren çocuk bayramı olarak kutlanmıştır.

Bayramın adı 1935'te "Hâkimiyet-i Milliye Bayramı", 1981 yılında ise "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olmuştur. UNESCO'nun 1979'u "Çocuk Yılı" olarak duyurmasının ardından, devlet kanalı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatması ile bu bayram uluslararası düzeye taşınmıştır.

Devrin cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında başlattığı, 23 Nisan'da çocukları makamına kabul edip onlarla sohbet etme âdeti bu bayramın bir parçası olarak yaygınlaşıp gelenekselleşmiş; devlet adamlarının makam koltuklarına çocukları oturtma geleneği 2013 yılına kadar devam etmiştir.

Yine 1933'te stadyumlarda beden hareketleri gösterileri ile kutlama geleneği başlamış; bayramın stadyumlarda binlerce öğrenci ve devlet protokolünün katıldığı gösterilerin yerini 2013'ten itibaren, sokaklarda karnaval havasında kutlamalar almıştır.

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