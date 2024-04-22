23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri: "Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri saatler öncesinden paylaşılıyor. Bu anlamlı günde paylaşabileceğiniz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarını bir araya getirdik.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri: "Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir" - 1

Ulu Önder Mustafa Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen Çocuk Bayramı yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ruhunu sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri" aracılığıyla duygularını dile getiriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri: "Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir" - 2

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sevgi, umut ve neşe dolu günler geçirmesi dileğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Umut dolu yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

Çocuklarımızın sevinci, ülkemizin geleceğine dair umudumuzu her zaman canlı tutuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri: "Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir" - 3

"Baharın en güzel çiçekleri çocuklar.
Eğer gülüyorsa çocuklar, daha aydınlık olacak yarınlar. Çocuklar; bu bahar, gelecek sizin!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"

"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun. Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.”

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda durmadan, yorulmadan ilerleyeceğiz.."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri: "Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir" - 4

"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

"Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır."

"Yürü ki çocuk, tarihin de seninle birlikte nice yüzyıllara yürüsün… 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun!"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri: "Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir" - 5

"Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir."

"Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar."

"Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri: "Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir" - 6

"Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlikve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan’ın 104. yılında, egemenlik yolunda yürüyen cesur yüreklere minnet duygusuyla… 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

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