23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri: "Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir"
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri saatler öncesinden paylaşılıyor. Bu anlamlı günde paylaşabileceğiniz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarını bir araya getirdik.
Ulu Önder Mustafa Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen Çocuk Bayramı yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ruhunu sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri" aracılığıyla duygularını dile getiriyor.