23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri: "Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir"

"Baharın en güzel çiçekleri çocuklar.

Eğer gülüyorsa çocuklar, daha aydınlık olacak yarınlar. Çocuklar; bu bahar, gelecek sizin!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"

"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun. Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.”



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda durmadan, yorulmadan ilerleyeceğiz.."