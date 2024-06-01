24 kilometre TIR kuyruğu: Schengen sonrası eziyet!
Türkiye'den aldıkları ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götüren TIR'lar, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 24 kilometreye varan kuyruk oluşturdu. Komşu ülkenin Schengen bölgesine dahil olmasının ardından Lesovo Gümrük Kapısı’nda kontrolleri sıklaştırması nedeniyle oluşan kuyruklarda bekleyen TIR şoförleri, uzun bekleme sürelerinden şikayet edip, şartlarının iyileştirilmesini istedi.
Bulgaristan ve Romanya’nın 31 Mart’tan itibaren Avrupa Birliği (AB) içinde serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen bölgesine kısmen katılması için anlaşma sağlandı. Yaşanan gelişmenin ardından Türkiye’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı karşısındaki Bulgar gümrüğü Lesovo’da kontroller sıkılaştırılmaya başlandı.