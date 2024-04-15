25 göçmen demir korkulukları söküp firar etti, bakanlık soruşturma başlattı

Amasya’da İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde tutulan 25 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, binanın penceresinde bulunan demir korkuluğu söküp kaçtı. Emniyet güçleri 24 kaçak göçmeni yakalarken, bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İçişleri Bakanlığı, yaşanan olay üzerine müfettiş görevlendirip soruşturma başlattı.

25 göçmen demir korkulukları söküp firar etti, bakanlık soruşturma başlattı - 1

Amasya’da 25 Afgan göçmen, İl Göç İdaresi’nden firar etti.

Olay, 13 Nisan günü meydana geldi. Ağrı’dan İstanbul’a giden K.Y. yönetimindeki 34 GHA 342 plakalı bakır yüklü TIR, ihbarla polis uygulama noktasında durduruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne çekilen TIR’da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

25 göçmen demir korkulukları söküp firar etti, bakanlık soruşturma başlattı - 2

Kontrollerde TIR’ın dorsesinde, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 64 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

TIR şoförü K.Y. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 göçmen demir korkulukları söküp firar etti, bakanlık soruşturma başlattı - 3

GÖÇ İDARESİNDEN FİRAR ETTİLER

İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde misafir edilen kaçak göçmenlerden 25’i, bekletildikleri binanın pencerelerindeki demir korkuluğu söküp kaçtı.

Kaçan 25 göçmen kentte farklı bölgelere dağıldı.

Yetkililerin polise ihbarıyla göçmenlerden 24’ü yakalandı, 1’nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
25 göçmen demir korkulukları söküp firar etti, bakanlık soruşturma başlattı - 4

VAN'A GÖNDERİLDİLER

Bugün, sabah saatlerinde sınır dışı edilmek üzere 63 kaçak göçmen Van’a gönderildi.

Göçmenler, Geri Gönderme Merkezi’nde kendileri için hazırlanan otobüslere binip yola çıktı.

25 göçmen demir korkulukları söküp firar etti, bakanlık soruşturma başlattı - 5

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaçak göçmenlerin binadan kaçmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma başlattığı ve kente mülkiye müfettişi görevlendirdiği bildirildi.

25 göçmen demir korkulukları söküp firar etti, bakanlık soruşturma başlattı - 6
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