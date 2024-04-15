25 göçmen demir korkulukları söküp firar etti, bakanlık soruşturma başlattı
Amasya’da İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde tutulan 25 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, binanın penceresinde bulunan demir korkuluğu söküp kaçtı. Emniyet güçleri 24 kaçak göçmeni yakalarken, bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İçişleri Bakanlığı, yaşanan olay üzerine müfettiş görevlendirip soruşturma başlattı.
Amasya’da 25 Afgan göçmen, İl Göç İdaresi’nden firar etti.
Olay, 13 Nisan günü meydana geldi. Ağrı’dan İstanbul’a giden K.Y. yönetimindeki 34 GHA 342 plakalı bakır yüklü TIR, ihbarla polis uygulama noktasında durduruldu.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne çekilen TIR’da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yaptı.