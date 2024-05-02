İstanbul’da komando bıçaklı dehşet: Hiç tanımadığı adamı öldürdü

İstanbul Büyükçekmece’de Yıldıray Koç isimli kişi, hiç tanımadığı Azad M. tarafından komando bıçağıyla öldürüldü. Polis tarafından yakalanıp, suçunu itiraf eden Azad M., “Yolda zor yürüyen alkollü bir kişi gördüm. Daha önceden hiç tanımıyorum. Bu halinden dolayı ona sinirlendim. Olayı gerçekleştirdim.” dedi. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da komando bıçaklı dehşet: Hiç tanımadığı adamı öldürdü - 1

İstanbul Büyükçekmece’de bir kişi, hiç tanımadığı saldırgan tarafından komando bıçağıyla öldürüldü.

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İstanbul’da komando bıçaklı dehşet: Hiç tanımadığı adamı öldürdü - 2

SON ANLARINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Büyükçekmece’deki Ulus Mahallesi’nde 27 Nisan günü saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda Yıldıray Koç, sokakta ağır yaralı halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Yıldıray Koç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Yıldıray Koç’un kardeşi Y.K’nin polise verdiği ifadede, “Yıldıray, beni arayarak çok kötü olduğunu hemen yanına gitmemi istedi. Hemen yanına gittiğimde onu sokakta kanlar içinde bulduk. Hastaneye kaldırdık, ancak kurtulamadı. Eşinden bir süre önce ayrılmıştı. Ara sıra alkol alırdı.” dediği öğrenildi.

İstanbul’da komando bıçaklı dehşet: Hiç tanımadığı adamı öldürdü - 3

Polis olay yerini gören güvenlik kameralarını incelediğinde katilin izini buldu.

Güvenlik kamera görüntülerinde yolda sendeleyerek yürüyen Yıldıray Koç’un peşinden şüphelinin karanlık sokağa girdiği ve bir süre sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor.

İstanbul’da komando bıçaklı dehşet: Hiç tanımadığı adamı öldürdü - 4

Şüphelinin üzerinde beyaz ayakkabı, siyah kapüşonlu polar ve siyah eşofman olduğu da fark ediliyor.

Polis bu görüntülerin izini sürerek kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti.
İstanbul’da komando bıçaklı dehşet: Hiç tanımadığı adamı öldürdü - 5

“ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜM”

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan 1 gün sonra şüpheliyi Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınırken, ifadesinde suçunu itiraf etti.
İstanbul’da komando bıçaklı dehşet: Hiç tanımadığı adamı öldürdü - 6

Şüpheli Azad M’nin, “Yolda alkollü olduğu için sendeleyerek güçlükle yürüyen bir kişi gördüm. Daha önceden hiç tanımıyorum. Bir süre onu takip ettim. Bu durumda olduğu için ona sinirlendim. Karanlık bir sokağa girdiğinde arkasından yaklaşarak onu bıçaklayarak cezalandırdım. Sonrasında oradan hemen kaçtım. Amacım öldürmek değildi yaralamaktı.” dediği öğrenildi.

İstanbul’da komando bıçaklı dehşet: Hiç tanımadığı adamı öldürdü - 7

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayda kullanılan komando bıçağı ve şüphelinin olay günü giydiği kıyafetler Azad M’nin gösterdiği yerde ele geçirildi.

Şüpheli Azad M. işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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