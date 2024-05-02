İstanbul’da komando bıçaklı dehşet: Hiç tanımadığı adamı öldürdü

Şüpheli Azad M’nin, “Yolda alkollü olduğu için sendeleyerek güçlükle yürüyen bir kişi gördüm. Daha önceden hiç tanımıyorum. Bir süre onu takip ettim. Bu durumda olduğu için ona sinirlendim. Karanlık bir sokağa girdiğinde arkasından yaklaşarak onu bıçaklayarak cezalandırdım. Sonrasında oradan hemen kaçtım. Amacım öldürmek değildi yaralamaktı.” dediği öğrenildi.