İstanbul’da komando bıçaklı dehşet: Hiç tanımadığı adamı öldürdü
İstanbul Büyükçekmece’de Yıldıray Koç isimli kişi, hiç tanımadığı Azad M. tarafından komando bıçağıyla öldürüldü. Polis tarafından yakalanıp, suçunu itiraf eden Azad M., “Yolda zor yürüyen alkollü bir kişi gördüm. Daha önceden hiç tanımıyorum. Bu halinden dolayı ona sinirlendim. Olayı gerçekleştirdim.” dedi. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Büyükçekmece’de bir kişi, hiç tanımadığı saldırgan tarafından komando bıçağıyla öldürüldü.