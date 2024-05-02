4 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası: Mahalleli ayağa kalktı, soruşturma başlatıldı

Adana'da 4 yaşındaki erkek çocuğu A.K.'ye, Suriye uyruklu komşularının oğlu 11 yaşındaki H.F.’nin cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Ailenin şikayetçi olduğu, mahallelinin de linç girişiminde bulunduğu Suriyeli ailenin eşyaları evden atılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası: Mahalleli ayağa kalktı, soruşturma başlatıldı - 1

Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda market görevlisi olarak çalışan Serkan K. (44) ile Sultan K.'nin (40), iki çocuğundan küçüğü olan A.K.'ye evin yanındaki boş arazide oynarken Suriye uyruklu H.F.'nin cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

4 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası: Mahalleli ayağa kalktı, soruşturma başlatıldı - 2

Annesi tarafından boş arazide iç çamaşırları dışarı çıkmış halde bulunan küçük çocuk, Suriyeli komşularının oğlunun özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.

4 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası: Mahalleli ayağa kalktı, soruşturma başlatıldı - 3

Bunun üzerine Sultan K. ile evine gittiği komşusu arasında tartışma çıktı. Olayı duyan mahalleli ise Suriyeli ailenin evine girip tepki gösterdikten sonra eşyalarını sokağa attı. Kalabalık, aile bireylerini linç etmek istedi.

4 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası: Mahalleli ayağa kalktı, soruşturma başlatıldı - 4

Bazı kişilerin araya girmesiyle olay büyümeden önlendi.

4 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası: Mahalleli ayağa kalktı, soruşturma başlatıldı - 5

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, eve geldikten sonra güvenlik önlemi alıp, aileyi mahalleden uzaklaştırdı.

Anne Sultan K. ile çocuğu A.K., Çocuk İzlem Merkezi'nde götürüldü. Küçük çocuk, psikolog eşliğinde yaşadıklarını anlattı.

İddialarla ilgili polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

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