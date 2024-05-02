4 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası: Mahalleli ayağa kalktı, soruşturma başlatıldı
Adana'da 4 yaşındaki erkek çocuğu A.K.'ye, Suriye uyruklu komşularının oğlu 11 yaşındaki H.F.’nin cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Ailenin şikayetçi olduğu, mahallelinin de linç girişiminde bulunduğu Suriyeli ailenin eşyaları evden atılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda market görevlisi olarak çalışan Serkan K. (44) ile Sultan K.'nin (40), iki çocuğundan küçüğü olan A.K.'ye evin yanındaki boş arazide oynarken Suriye uyruklu H.F.'nin cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.