4 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası: Mahalleli ayağa kalktı, soruşturma başlatıldı

Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda market görevlisi olarak çalışan Serkan K. (44) ile Sultan K.'nin (40), iki çocuğundan küçüğü olan A.K.'ye evin yanındaki boş arazide oynarken Suriye uyruklu H.F.'nin cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.