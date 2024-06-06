25 kurye aynı adrese gelince gerçek ortaya çıktı: İletişim bilgileri ele geçirildi, adına sahte siparişler verildi
Bursa’da bir sanal oyunda iletişim bilgileri ele geçirilen 18 yaşındaki gencin adına, 25 farklı restorandan asılsız yemek siparişi verildi. Teslimata çıkan 25 motokurye, aynı anda evin önüne geldi. Kapıyı açan olmayınca telefonla ulaşılan A.O. isimli genç, sipariş vermediğini, siparişleri kendisinin adına başkasının verdiğini söyledi. Genç adam, polise giderek şikayetçi oldu.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde, sanal oyunda iletişim bilgileri ele geçirilen gencin adına 25 fast food işletmesi ve restorandan asılsız yemek siparişi verildi.Esentepe Mahallesi’ndeki bir evden birbirine yakın saatlerde ilçedeki fast food işletmeleri ve restoranlardan mobil uygulama üzerinden yemek istendi.