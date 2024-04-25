25 Nisan tarihli BEDAŞ kesinti programı: İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 25 Nisan tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri ilçelerine elektrik verilemeyecek.



İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;