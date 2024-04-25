25 Nisan tarihli BEDAŞ kesinti programı: İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Büyükçekmece ve daha birçok ilçede perşembe günü planlı çalışma kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 25 Nisan tarihli BEDAŞ kesinti programnın ayrıntıları...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 25 Nisan tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri ilçelerine elektrik verilemeyecek.
İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;