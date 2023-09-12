26 kişinin öldüğü Kavak Apartmanı sanıklarına 22 yıl hapis istemi (Sahte zemin etüdü hazırlayıp, kalitesiz malzeme kullanmışlar)

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bulunan Kavak Apartmanı da yıkıldı.

Yıkılan apartmanda 26 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda vatandaş da yaralandı.

Olay sonrası yürütülen soruşturma sonucunda aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile Mustafa T., Serdar Çelebi K. ve Fatma D. tutuklandı, Mine S. S. ve Ömer Faruk Ö.’nün ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Olayla ilgili olarak hazırlanan iddianame İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, belediye başkanı seçilmeden önceki yıllarda yapılan binanın müteahhidi olan Ökkeş Kavak ile diğer sanıkların, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.