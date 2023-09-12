26 kişinin öldüğü Kavak Apartmanı sanıklarına 22 yıl hapis istemi (Sahte zemin etüdü hazırlayıp, kalitesiz malzeme kullanmışlar)

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Kavak Apartmanı’na ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 6 sanık hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

26 kişinin öldüğü Kavak Apartmanı sanıklarına 22 yıl hapis istemi (Sahte zemin etüdü hazırlayıp, kalitesiz malzeme kullanmışlar) - 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bulunan Kavak Apartmanı da yıkıldı.

Yıkılan apartmanda 26 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda vatandaş da yaralandı.

Olay sonrası yürütülen soruşturma sonucunda aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile Mustafa T., Serdar Çelebi K. ve Fatma D. tutuklandı, Mine S. S. ve Ömer Faruk Ö.’nün ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Olayla ilgili olarak hazırlanan iddianame İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, belediye başkanı seçilmeden önceki yıllarda yapılan binanın müteahhidi olan Ökkeş Kavak ile diğer sanıkların, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

26 kişinin öldüğü Kavak Apartmanı sanıklarına 22 yıl hapis istemi (Sahte zemin etüdü hazırlayıp, kalitesiz malzeme kullanmışlar) - 2

1998’DE RUHSATSIZ OLARAK BAŞLAMIŞ

Hazırlanan iddianamede, binanın yapımına ruhsatsız olarak 1998 yılında başlandığı ve 2001’de tamamlandığı belirtilirken, yıkılan binanın 26 Aralık 2013’te inşasına yeni başlanmış gibi gösterilerek sahte evrakla yapı ruhsatı düzenlendiği ve binanın yapı izin belgesinin olmadığı kaydedildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

İddianamede, 26 kişinin yaşamını yitirdiği Kavak Apartmanı arsa sahibi A.G. tarafından ibraz edilen yapı ortaklığı sözleşmesi uyarınca binanın yapıldığı tarih itibarıyla yapım sorumlularının sanıklar Ökkeş Kavak ve Mustafa T. olduğu, binanın yapı ruhsatı alındığı tarihte müteahhidinin Ökkeş Kavak, şantiye şefinin Serdar Çelebi K., uygulama denetçisinin Mine S.S., kontrol elemanın Ömer Faruk Ö., laboratuvar teknisyeninin Fatma D. olduğu Karadeniz Teknik Üniversitesince hazırlanan bilirkişi raporunda yer aldı.
26 kişinin öldüğü Kavak Apartmanı sanıklarına 22 yıl hapis istemi (Sahte zemin etüdü hazırlayıp, kalitesiz malzeme kullanmışlar) - 3

ZEMİN ETÜDÜ YOK, KULLANILAN MALZEME KALİTESİZ

Binanın yapıldığı tarih itibarıyla herhangi bir zemin etüdü, statik proje hesap raporu olmaksızın yapıldığı ve donatı detaylandırmasının yetersiz olduğu belirtilen raporda, kullanılan malzemelerin kalitesinin yetersiz olduğu kaydedildi.

26 kişinin öldüğü Kavak Apartmanı sanıklarına 22 yıl hapis istemi (Sahte zemin etüdü hazırlayıp, kalitesiz malzeme kullanmışlar) - 4

SAHTE ZEMİN ETÜDÜ RAPORU DÜZENLENMİŞ

Zemin etüt raporunda R.K. adına atılı imzanın bu kişiye ait olmadığının tespit edildiği belirtilen raporda, “Söz konusu zemin etüt raporunun da sahte olarak düzenlenerek binanın ruhsatlandırma aşamasında kullanıldığı anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Binaya ilişkin düzenlenen tutanaklarda yer alan imzaların söz konusu kişilere ait olmadığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şunlara yer verildi:

“Sanıkların görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek binanın ruhsatlandırıldığı tarihteki deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını kontrol etmeksizin ve sahte belgelerle yapı ruhsatı düzenlenmesini sağladıkları, bu haliyle binanın yıkılmasında ve kişilerin ölümünde taksirli eylemleri ile sorumlu oldukları tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır.”
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