269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans soruşturması tamamlandı | Bilirkişi raporu: Kirişler elle sökülebiliyordu
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans için başlatılan soruşturma tamamlandı. “Cennetten bir köşe” sloganıyla daire satılan rezidansın 4’ü tutuklu, 1’i firari, 8 sanığı hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, yıkılan rezidans hakkında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, rezidansın deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmediği vurgulandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin vurduğu Hatay’da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde, “Cennetten bir köşe” sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu.250 daireden oluşan rezidansta 296 kişi yaşamını yitirdi.