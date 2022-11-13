29. dönem POMEM başvuruları: POMEM başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? (2022 POMEM başvuru tarihleri)

29. dönem POMEM öğrenci alımı için geri sayım başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, POMEM'lere lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere 13 bin öğrenci alımı yapılacak. Peki, POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?
Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) toplam 13.000 öğrenci alımı duyurusu yayımlandı.
Adaylar başvuru ücreti, başvuru şartları fiziki sınav ve mülakat sınavı gibi tüm bilgilere 29. Dönem POMEM başvuru kılavuzundan erişecekler.
Buna göre; POMEM başvuruları için adaylar, 14-25 Kasım tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 25 Kasım saat 17.00'ye kadar aday belirleme ön başvurularını yapabilecek.
POMEM'lere lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere 13 bin öğrenci alınacak.
Ön lisans ve lisans mezunu adaylar 29. Dönem POMEM başvuru şartlarını taşımaları halinde başvurularını www.pa.edu.tr üzerinden e-Devlet şifresi ile yapacaklar.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımladığı ilan duyuruya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz" hükmüne istinaden şehit ve vazife malulü eş veya çocukları ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek.
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.