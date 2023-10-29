29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saat kaçta başlayacak? Cumhuriyet'in 100. yılına iz bırakacak etkinlikler yapılacak

İSTANBUL'DAKİ KUTLAMALARIN ADRESİ İSTANBUL BOĞAZI

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamalarının diğer önemli noktası ise İstanbul olacak.



İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayımlandığı ekranlarla, geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle sunulacak.



Bunun yanı sıra Üsküdar, Taksim, Bakırköy gibi meydanlarda ve Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlarda Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel etkinlikler, dijital sergiler ve üç boyutlu gösteriler düzenlenecek.



İstanbul Boğazı'nda saat 16.20'de Türk Yıldızları, 16.40'ta SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapacak. Ayrıca 20 savaş uçağı Boğaz üzerinde uçacak.



Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun da aralarında yer alacağı 100 savaş gemisi 17.00'de Boğaz'da geçit töreni gerçekleştirecek. Ayrıca 101 pare top atışı yapılacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.23'te 100. yıl mesajını vatandaşlarla paylaşacak.



Etkinlikler kapsamında 19.50'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2023 dron ile İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapılacak.