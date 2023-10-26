Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

29 EKİM MESAJLARI: En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları | Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı seçenekleri

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının üzerinden tam 100 yıl geçti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu sosyal medyayı da etkiledi. Vatandaşlar, bu özel günde sosyal medya hesaplarında paylaşmak için anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını araştırıyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel güne dair mesajları bir araya getirdik. İşte, Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı seçenekleri...

29 EKİM MESAJLARI: En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları | Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı seçenekleri - 1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı için tüm yurtta tören ve etkinlik hazırlıkları devam ediyor. Türkiye'de "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." kuralını devlet yönetimine yerleştiren, demokrasiyi taçlandıran cumhuriyetin ilanının üzerinden 100 yıl geçti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu sosyal medyayı da etkisi altına aldı. Cumhuriyet Bayramı'na özel, resimli, kısa ve en güzel  29 Ekim mesajları, vatandaşlar tarafından, WhatsApp, SMS ve Facebook gibi sosyal medya uygulamaları aracılığı ile paylaşılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte, bu anlamlı ve milli değerlerin paylaşıldığı günde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl mesajları...

TÜRKİYE HABERLERİ

29 EKİM MESAJLARI: En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları | Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı seçenekleri - 2

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.

Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

29 EKİM MESAJLARI: En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları | Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı seçenekleri - 3

Cumhuriyetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.

Şerefli bir yaşamın bedeli, her ne olursa olsun ödenir. Küçük oyunlar, küçük oyuncularındır. Onlar, okyanusta boğulmanın adabını bilemezler! Cumhuriyet erdemdir.

Ülkemizin doğum gününü kutlamak, bu günü hakkınca yaşamak bize yakışandır, olması gerekendir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

29 EKİM MESAJLARI: En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları | Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı seçenekleri - 4

Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

29 EKİM MESAJLARI: En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları | Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı seçenekleri - 5

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun..

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

El birliğiyle daha Laik, daha çağdaş, daha engin görüşlü insanların var olduğu yaşamlara. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Cumhuriyet Bir ülkenin Damarıdır… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

29 EKİM MESAJLARI: En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları | Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı seçenekleri - 6

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; Özgürlük, Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

Cefakar bir neslin torunları olarak bizim bu günleri görmemizi sağlayan tüm dedelerimize ve Gazi Mustafa Kemal'e minnetlerimi sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun...

29 EKİM MESAJLARI: En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları | Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı seçenekleri - 7
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