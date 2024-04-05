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29 kişinin can verdiği yangın faciasında ölüm göz göre göre gelmiş (Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı)

Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangınla ilgii ön bilirkişi raporunda kusurlu olduklarının tespit edildiği vurgulanarak kamera görüntülerinden yanıcı malzemelerin iş yerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı belirtildi. Ayrıca, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu ve yangın söndürme sisteminin çalışmadığı da ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekiplerinin hızlı tarama testlerine göre ise binanın 3 kolonunda hasar belirlendi.

29 kişinin can verdiği yangın faciasında ölüm göz göre göre gelmiş (Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı) - 1

Gayrettepe'de bulunan Masquerade isimli gece kulübünde 2 Nisan 2024 günü, saat 12.35 sıralarında çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmişti.

VİDEOYA GİT: Beşiktaş'taki yangın faciasının başlangıç anı

TÜRKİYE HABERLERİ

29 kişinin can verdiği yangın faciasında ölüm göz göre göre gelmiş (Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı) - 2

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest bırakılırken 9'u "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

29 kişinin can verdiği yangın faciasında ölüm göz göre göre gelmiş (Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı) - 3

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya sevk yazısında, yangın sonrasında olay yeri inceleme ekipleri, İstanbul İtfaiyesi'nin uzman ekipleri, üç kişilik iş güvenliği ve yangın uzmanı bilirkişi heyetince ve 2 Cumhuriyet Savcısı nezaretinde inceleme ve keşif yapıldığı kaydedildi.

29 kişinin can verdiği yangın faciasında ölüm göz göre göre gelmiş (Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı) - 4

İHMALLER SIRALANDI

Olay yerinde gerekli örneklerin alınarak usulüne uygun olup olmadıklarının tespiti için ilgili kurumlara gönderildiği anlatılan yazıda, bilirkişi ön raporuna göre gerekli tedbirleri almayarak ihmal gösterdikleri ve kusurlu oldukları belirtilen şüpheliler sıralandı.

29 kişinin can verdiği yangın faciasında ölüm göz göre göre gelmiş (Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı) - 5

ÖN BİLİRKİŞİ RAPORU

Yazıda, şüphelilerin kusurlu oldukları, iş yerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla üzerlerine düşen yasanın yüklediği yükümlülükleri yerine getirmedikleri ve bu sebeple birden fazla kişinin ölümüne sebep oldukları belirtildi.

29 kişinin can verdiği yangın faciasında ölüm göz göre göre gelmiş (Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı) - 6

Ön bilirkişi raporuna, olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış oldukları incelemelere göre, kusurlu olduklarının tespit edildiği vurgulanarak kamera görüntülerinden yanıcı malzemelerin iş yerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı, ayrıca ifadelere göre yangın söndürme tüplerinin bir kısmının çalışmadığına dikkat çekildi.

29 kişinin can verdiği yangın faciasında ölüm göz göre göre gelmiş (Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı) - 7

KUSURLU OLMALARI VE TOPLUMDA İNFİAL YARATMASI NEDENİYLE TUTUKLANMALARINA

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin kusurlarının bulunması, olayda 29 kişinin ölmüş olması, bu durumun toplumda infial yaratması ve şüphelilerin serbest kaldığı takdirde telafisi zor zararların meydana gelebileceği, delillerin tamamen toplanmamış olması, asıl bilirkişi raporunun daha sonra düzenlenecek olması ve şüpheliler Mehmet Memduh C. , Şehzade Ş., Çağatay A., Sibel Ç., Dursun Ç., İsmet Ş., Kahraman E., Fatma D. ve İbrahim B'nin delilleri karartma ihtimalleri dikkate alınarak tutuklanmaları talep edildi.

29 kişinin can verdiği yangın faciasında ölüm göz göre göre gelmiş (Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı) - 8

BELEDİYE GÖREVLİLERİNE DE SORUŞTURMA

işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgeler toplanmakta olup, ilgili kamu görevlileri, belediye görevlileri hakkında ise 4483 sayılı yasa hükümlerine göre soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

29 kişinin can verdiği yangın faciasında ölüm göz göre göre gelmiş (Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı) - 9

KOLONLARDA HASAR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekipleri ise hızlı tarama testi yaptı. Binanın 3 kolonunda hasar belirlendi.

29 kişinin can verdiği yangın faciasında ölüm göz göre göre gelmiş (Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı) - 10

16 katlı binanın yüksek riskli çıktığı öğrenilirken raporun valiliğe iletildiği kaydedildi

29 kişinin can verdiği yangın faciasında ölüm göz göre göre gelmiş (Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı) - 11
29 kişinin can verdiği yangın faciasında ölüm göz göre göre gelmiş (Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı) - 12
29 kişinin can verdiği yangın faciasında ölüm göz göre göre gelmiş (Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı) - 13
29 kişinin can verdiği yangın faciasında ölüm göz göre göre gelmiş (Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı) - 14
29 kişinin can verdiği yangın faciasında ölüm göz göre göre gelmiş (Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı) - 15
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