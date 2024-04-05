29 kişinin can verdiği yangın faciasında ölüm göz göre göre gelmiş (Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı)

KUSURLU OLMALARI VE TOPLUMDA İNFİAL YARATMASI NEDENİYLE TUTUKLANMALARINA

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin kusurlarının bulunması, olayda 29 kişinin ölmüş olması, bu durumun toplumda infial yaratması ve şüphelilerin serbest kaldığı takdirde telafisi zor zararların meydana gelebileceği, delillerin tamamen toplanmamış olması, asıl bilirkişi raporunun daha sonra düzenlenecek olması ve şüpheliler Mehmet Memduh C. , Şehzade Ş., Çağatay A., Sibel Ç., Dursun Ç., İsmet Ş., Kahraman E., Fatma D. ve İbrahim B'nin delilleri karartma ihtimalleri dikkate alınarak tutuklanmaları talep edildi.