29 kişinin can verdiği yangın faciasında ölüm göz göre göre gelmiş (Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı)
Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangınla ilgii ön bilirkişi raporunda kusurlu olduklarının tespit edildiği vurgulanarak kamera görüntülerinden yanıcı malzemelerin iş yerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı belirtildi. Ayrıca, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu ve yangın söndürme sisteminin çalışmadığı da ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekiplerinin hızlı tarama testlerine göre ise binanın 3 kolonunda hasar belirlendi.
Gayrettepe'de bulunan Masquerade isimli gece kulübünde 2 Nisan 2024 günü, saat 12.35 sıralarında çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmişti.