29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınındaki ihmaller zinciri iddianamede: Söndürme sistemi çalışmadı, aydınlatma sistemi tadilat için devre dışı bırakıldı
İstanbul Beşiktaş’ta 29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınına ilişkin iddianamenin ayrıntılarına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıkların, yangının çıkabileceği öngörüldüğü halde özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları belirtildi. Bilirkişi raporuna de yer verilen iddianamede, gece kulübünde acil yönlendirme ve aydınlatma sistemlerinin yapılan tadilat neticesinde devre dışı bırakıldığı, yangın sırasında işletmede kurulu söndürme sisteminin çalışmadığı ve gerekli tedbirlerin alınmadığına ilişkin tespitlerde bulunularak, şüphelilerin kusurlu olduğu kaydedildi.
Beşiktaş’ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli hakkında, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin ayrıntılarına ulaşıldı.