29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınındaki ihmaller zinciri iddianamede: Söndürme sistemi çalışmadı, aydınlatma sistemi tadilat için devre dışı bırakıldı

RİSK ANALİZİ VE ACİL EYLEM PLANI TADİLATA UYGUN DEĞİL

Raporda ayrıca, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin iş ekipmanı ile ilgili kurallar maddesinin hükümleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği’nin işveren yükümlülüğü maddesine de uyulmadığı bildirilerek, buradan hareketle işletme risk analizi ve acil eylem planının yapılan tadilata uygun olmadığının belirlendiği ifade edildi.

İşletmede acil yönlendirme ve aydınlatma sistemlerinin yapılan tadilat neticesinde devre dışı bırakıldığı ve yangın sırasında işletmede kurulu sprinkler sisteminin çalışmadığı, gece kulübünde gerekli tedbirlerin alınmadığı ve tadilat işlemlerinde gerekli özenin gösterilmediğine ilişkin tespitlerin yer aldığı bilirkişi raporunda, şüphelilerde kusur bulunduğu belirtildi.