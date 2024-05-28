29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle okullar tatil mi?

29 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağı, konuyla ilgili araştırma yapan on binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. 29 Mayıs 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi nedeniyle her 29 Mayıs'ta kutlama yapılmaktadır. Peki, 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı?