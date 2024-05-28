29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle okullar tatil mi?

29 Mayıs resmi tatil mi sorusunun yanıtı, İstanbul'un Fethi yıldönümü nedeniyle birçok öğrencinin, çalışanların ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetmesinin üzerinden tam 571 yıl geçti. Fakat bu ulu zafer her sene Türkiye'de törenler ve programlarla kutlanmaya devam ediyor. Öğrenciler ise 29 Mayıs'ta (yarın) okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle okullar tatil mi?

29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle okullar tatil mi? - 1

29 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağı, konuyla ilgili araştırma yapan on binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. 29 Mayıs 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi nedeniyle her 29 Mayıs'ta kutlama yapılmaktadır. Peki, 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle okullar tatil mi? - 2

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmez.

Bu nedenle, okullar ve iş yerleri normal çalışma faaliyetlerine 29 Mayıs'ta devam edecek.

29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle okullar tatil mi? - 3

İSTANBUL'UN FETHİ KUTLAMALARI

Her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'da kutlama programları ve törenler düzenleniyor. Bu törenlere Cumhurbaşkanı, devlet adamları, yabancı misafirler ve vatandaşlar katılabiliyor.

Tören programları arasında Ayasofya Camii'nde mevlid okunması, Fatih Sultan Mehmet'in türbesine ziyarette bulunulması ve çeşitli gösteriler gibi programlar yer alıyor.

29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle okullar tatil mi? - 4

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

DAHA FAZLA GÖSTER