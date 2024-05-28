29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle okullar tatil mi?
29 Mayıs resmi tatil mi sorusunun yanıtı, İstanbul'un Fethi yıldönümü nedeniyle birçok öğrencinin, çalışanların ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetmesinin üzerinden tam 571 yıl geçti. Fakat bu ulu zafer her sene Türkiye'de törenler ve programlarla kutlanmaya devam ediyor. Öğrenciler ise 29 Mayıs'ta (yarın) okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle okullar tatil mi?
29 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağı, konuyla ilgili araştırma yapan on binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. 29 Mayıs 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi nedeniyle her 29 Mayıs'ta kutlama yapılmaktadır. Peki, 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı?