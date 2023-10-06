3 gündür aranan adamın cesedi parçalanmış halde bulundu

Ordu’da 3 gün önce kaybolan Hasan Usman’ın cesedi, evinden 100 metre uzaklıktaki fındık bahçesinde bulundu. Usman’ın cesedinin bir bölümünün, yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tespit edildi.

3 gündür aranan adamın cesedi parçalanmış halde bulundu - 1

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan Hasan Usman’ın cesedi bulundu.

Olay, Altınordu ilçesi Oğmaca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Usman'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, komşularına haber vererek eve bakmalarını istedi.

Bunun üzerine sabah saatlerinde eve giden komşuları, kapının açık olduğunu fark etti.

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3 gündür aranan adamın cesedi parçalanmış halde bulundu - 2

Bölgede arama yapan komşuları, Hasan Usman’ın evinin yaklaşık 100 metre alt kısmında bulunan fındık bahçesine de baktı. Burada Usman’ın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

3 gündür aranan adamın cesedi parçalanmış halde bulundu - 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hasan Usman’ın belden aşağısının parçalanmış olduğu belirlendi.

3 gündür aranan adamın cesedi parçalanmış halde bulundu - 4

Usman’ın yabani hayvanların saldırısına uğramış olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

3 gündür aranan adamın cesedi parçalanmış halde bulundu - 5

Yaşamını yitiren Usman’ın kuzeni Bilal Usman, “3 gündür evin lambaları yanmıyordu, bu nedenle şüphelendim. Oğluna telefon açtım, ‘Babanın ışıkları yanmıyor’ dedim. Kendisinde çeşitli rahatsızlıklar da vardı. Oğlu da bir komşumuza ulaşmış ve komşu da bahçeleri gezerken bu durum ile karşılaşmış. Cesedin belden aşağısı yok, hayvanlar parçalamış. Çamaşırları falan çıkarılmış.” diye konuştu.

3 gündür aranan adamın cesedi parçalanmış halde bulundu - 6

Olay yerinde jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Usman’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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