3 gündür aranan adamın cesedi parçalanmış halde bulundu
Ordu’da 3 gün önce kaybolan Hasan Usman’ın cesedi, evinden 100 metre uzaklıktaki fındık bahçesinde bulundu. Usman’ın cesedinin bir bölümünün, yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tespit edildi.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan Hasan Usman’ın cesedi bulundu.
Olay, Altınordu ilçesi Oğmaca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Usman'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, komşularına haber vererek eve bakmalarını istedi.
Bunun üzerine sabah saatlerinde eve giden komşuları, kapının açık olduğunu fark etti.