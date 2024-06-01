3 güne dikkat! Sıcaklıklar 6-8 derece artacak

Türkiye, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yağışlı ve serin havanın, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak, hafta ortasına kadar 6 ila 10 derece mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor.