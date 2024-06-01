3 güne dikkat! Sıcaklıklar 6-8 derece artacak
Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Önümüzdeki 3 gün içinde hava sıcaklığının 6-8 derece yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar gelecek hafta başının daha da sıcak geçeceği uyarısında bulundu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Türkiye, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yağışlı ve serin havanın, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak, hafta ortasına kadar 6 ila 10 derece mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor.