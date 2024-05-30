3 ilçe ve 4 beldede bu hafta sonu seçim var
31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından yapılan itirazlar sonucu bu hafta sonu 3 ilçe ve 4 beldede seçimler tekrarlanacak. 2 Haziran Pazar günü 50 binden fazla seçmen yeniden sandığa gidecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart seçimlerine ilişkin kesin sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıkladı.
YSK’nin aldığı karara göre, 2 Haziran Pazar günü Aksaray’ın Güzelyurt, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için bir kez daha sandık kurulacak.3 ilçe ve 4 beldede tekrarlanacak seçimlerde 50 binden fazla seçmen sandığa gidecek.