3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: İşte sonuçlar
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede dün sandık başına gidildi. Sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. YSK, yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağını saat 19.00 itibariyle kaldırdı. İşte seçimlerin yenilendiği 3 ilçe ve 4 beldede resmi olmayan ilk sonuçlar...
Aksaray’ın Güzelyurt, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için yeniden sandıklar kuruldu.
3 ilçe ve 4 beldede seçmenler oy vermek için sabah saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti.
Seçimlerin tekrar edildiği yerlerde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyla tamamlandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağının saat 19.00 itibariyle kaldırıldığını bildirdi.