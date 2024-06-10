3 kadını evde ve sokakta döven 2 kadın gözaltında: Benim yüzümü sakın unutma!

Kocaeli'nin Körfez ve İzmit ilçelerinde farklı tarihlerde R.S., A.T.S ve C.S. isimli kadınları darbeden B.K. ve G.K. isimli kadınlar gözaltına alındı. Şüphelilerin darbettiği mağdurları cep telefonu ile kaydettiği görüntüler sosyal medyada yer aldı.

3 kadını evde ve sokakta döven 2 kadın gözaltında: Benim yüzümü sakın unutma! - 1

Kocaeli’nin Körfez ve İzmit ilçelerinde farklı tarihlerde çok sayıda kadının darbedilme görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

3 kadını evde ve sokakta döven 2 kadın gözaltında: Benim yüzümü sakın unutma! - 2

Mağdurlar R.S., A.T.S ve C.S.’yi darbedenlerin B.K. ve G.K. olduğu tespit edildi.

3 kadını evde ve sokakta döven 2 kadın gözaltında: Benim yüzümü sakın unutma! - 3

Bunun üzerine yapılan operasyonla "darp", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan gözaltına alınan B.K. ve G.K. ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

3 kadını evde ve sokakta döven 2 kadın gözaltında: Benim yüzümü sakın unutma! - 4

Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

3 kadını evde ve sokakta döven 2 kadın gözaltında: Benim yüzümü sakın unutma! - 5

"BENİM YÜZÜMÜ SAKIN UNUTMA"

Öte yandan farklı tarihlerde çekilen görüntülerde şüphelilerden birinin hem evde hem de sokak ortasında bir erkek ismini söyleyerek mağdurları darbettiği anlar yer aldı.

3 kadını evde ve sokakta döven 2 kadın gözaltında: Benim yüzümü sakın unutma! - 6

Mağdurun darbettiği esnada "Abla elim kesiliyor bırak" dediği anlar da görüntülerde yer aldı.

3 kadını evde ve sokakta döven 2 kadın gözaltında: Benim yüzümü sakın unutma! - 7

Bir başkasını darp eden şüpheli ise mağdura "Benim yüzümü sakın unutma" dediği anlar da kaydedildi.

3 kadını evde ve sokakta döven 2 kadın gözaltında: Benim yüzümü sakın unutma! - 8
3 kadını evde ve sokakta döven 2 kadın gözaltında: Benim yüzümü sakın unutma! - 9
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