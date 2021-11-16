3 yaşındaki Müslüme 7 gündür aranıyor

Ünüvar, şu ana kadar bir ize rastlanmadığını belirterek, "Ekiplerimiz ve devletimiz her yönüyle çalışma yapıyor. 12 kilometre çapındaki bir alanda basılmadık yer, bakılmadık çalı dibi, aranmadık kaya kovuğu kalmadı. Ümit bitseydi zaten burada bugün 300 kişi olmazdı. 300 kişi şu anda arama ve tarama faaliyetlerine katılıyor. Farklı bir göz, farklı bir kayanın veya çamın dibinden geçerken farklı bir şey görür ümidiyle arıyoruz” şeklinde konuştu.