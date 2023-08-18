30. Dönem POMEM mülakatları ne zaman yapılacak? POMEM yerleri ve tarihleri açıklandı (Sınav giriş belgesi sorgulama e-Devlet)

30. Dönem POMEM mülakat yerleri ve tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamada; "30. Dönem POMEM Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Açıklanmıştır" denildi. Adaylar, e-Devlet'e bağlı "Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama" ekranı üzerinden sınav yeri bilgisini görüntüleyebilecek.

30. Dönem POMEM mülakatları ne zaman yapılacak? POMEM yerleri ve tarihleri açıklandı (Sınav giriş belgesi sorgulama e-Devlet) - 1

30. Dönem POMEM mülakatlarına ilişkin ayrıntılar belli oldu. POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri paylaşıldı. https://www.pa.edu.tr/ adresinden yazılı açıklama yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

30. Dönem POMEM mülakatları ne zaman yapılacak? POMEM yerleri ve tarihleri açıklandı (Sınav giriş belgesi sorgulama e-Devlet) - 2

Mülakat Sınavı aşamasına  katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile ais.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. 

POMEM SINAV YERİ SORGULAMA SAYFASI

30. Dönem POMEM mülakatları ne zaman yapılacak? POMEM yerleri ve tarihleri açıklandı (Sınav giriş belgesi sorgulama e-Devlet) - 3

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek.

30. Dönem POMEM mülakatları ne zaman yapılacak? POMEM yerleri ve tarihleri açıklandı (Sınav giriş belgesi sorgulama e-Devlet) - 4

SINAV YERİ DUYURUSU

Yazılı açıklamada; "30. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile ais.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir." denildi.

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