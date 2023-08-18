30. Dönem POMEM mülakatları ne zaman yapılacak? POMEM yerleri ve tarihleri açıklandı (Sınav giriş belgesi sorgulama e-Devlet)
30. Dönem POMEM mülakat yerleri ve tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamada; "30. Dönem POMEM Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Açıklanmıştır" denildi. Adaylar, e-Devlet'e bağlı "Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama" ekranı üzerinden sınav yeri bilgisini görüntüleyebilecek.
30. Dönem POMEM mülakatlarına ilişkin ayrıntılar belli oldu. POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri paylaşıldı. https://www.pa.edu.tr/ adresinden yazılı açıklama yapıldı.