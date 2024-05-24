30 yıl hapis talebini duyunca adliyeyi savaş alanına çevirdiler
Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığın, 20 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ceza talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda tekme tokat birbirine girdi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi alındı.
Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından O.K. (31), S.A. (25), M.A. (28) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, 26 Ocak 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.