30 yıl hapis talebini duyunca adliyeyi savaş alanına çevirdiler

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığın, 20 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ceza talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda tekme tokat birbirine girdi.

30 yıl hapis talebini duyunca adliyeyi savaş alanına çevirdiler - 1

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi alındı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından O.K. (31), S.A. (25), M.A. (28) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, 26 Ocak 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

30 yıl hapis talebini duyunca adliyeyi savaş alanına çevirdiler - 2

ADLİYE KORİDORU SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti.

Duruşma salonunda tutuklu sanıklar, aileleri ve avukatları hazır bulundu.

30 yıl hapis talebini duyunca adliyeyi savaş alanına çevirdiler - 3

Sanıklar suçlamayı kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, uyuşturucu ticareti suçunun 3 kişi tarafından işlenmesi sebebiyle sanıkların 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

30 yıl hapis talebini duyunca adliyeyi savaş alanına çevirdiler - 4

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

30 yıl hapis talebini duyunca adliyeyi savaş alanına çevirdiler - 5

Ceza talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi. Küfürlerin edildiği ve yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri ayırdı.

DAHA FAZLA GÖSTER