30 yıl hapis talebini duyunca adliyeyi savaş alanına çevirdiler

Sanıklar suçlamayı kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, uyuşturucu ticareti suçunun 3 kişi tarafından işlenmesi sebebiyle sanıkların 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.