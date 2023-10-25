31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? POMEM polis alımında son durum
Polis adaylarının POMEM başvurularıyla ilgili heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, 30. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla, sonraki polis alımı başvuru tarihi için araştırmalar hızlandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olacak duyuruyu bekleyen polis adayları, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak?
31. Dönem POMEM başvurularının ne zaman yapılacağı binlerce polis adayı tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. 31. Dönem POMEM başvuruları ve sınavlarıyla ilgili tarih ayrıntısı sorgulanıyor. İşte, 31. Dönem POMEM başvurularında son bilgiler...