31. Dönem POMEM sınav yerleri ve tarihleri açıklandı (POMEM sınav giriş belgesi sorgulama)
Polis Akademisi Başkanlığı, 31. Dönem POMEM fiziki yeterlilik ve ön sağlık kontrolü sınav yerlerini açıkladı. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada; "31. Dönem POMEM Giriş Sınavına Katılacak Adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı Merkezleri ile Sınav Tarihleri Açıklanmıştır." denildi.
Polis Akademisi Başkanlığı, 31. Dönem POMEM fiziki yeterlilik ve ön sağlık kontrolü sınav yerlerini açıkladı. Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğrenecekler.