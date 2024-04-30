31. Dönem POMEM sınav yerleri ve tarihleri açıklandı (POMEM sınav giriş belgesi sorgulama)

Polis Akademisi Başkanlığı, 31. Dönem POMEM fiziki yeterlilik ve ön sağlık kontrolü sınav yerlerini açıkladı. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada; "31. Dönem POMEM Giriş Sınavına Katılacak Adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı Merkezleri ile Sınav Tarihleri Açıklanmıştır." denildi.

31. Dönem POMEM sınav yerleri ve tarihleri açıklandı (POMEM sınav giriş belgesi sorgulama) - 1

Polis Akademisi Başkanlığı, 31. Dönem POMEM fiziki yeterlilik ve ön sağlık kontrolü sınav yerlerini açıkladı. Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğrenecekler.

TÜRKİYE HABERLERİ

31. Dönem POMEM sınav yerleri ve tarihleri açıklandı (POMEM sınav giriş belgesi sorgulama) - 2

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Adaylar, POMEM sınav giriş belgelerini e-Devlet sistemi içerisinde yer alan "Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama" ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

31. Dönem POMEM sınav yerleri ve tarihleri açıklandı (POMEM sınav giriş belgesi sorgulama) - 3

POLİS AKADEMİSİ TARAFINDAN YAPILAN DUYURU

Yapılan duyuruda; "31. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

31. Dönem POMEM sınav yerleri ve tarihleri açıklandı (POMEM sınav giriş belgesi sorgulama) - 4

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet ve yanıcı, parlayıcı madde bulundurmamaları gerekmektedir." denildi.

31. Dönem POMEM sınav yerleri ve tarihleri açıklandı (POMEM sınav giriş belgesi sorgulama) - 5

POMEM MÜLAKATLARI HAKKINDA

Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Mülakat Sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

UYARI: Mülakat Sınav tarihleri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.

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