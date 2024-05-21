Antalya’da polisten kaçan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan araçtakileri kurtarmak için mahalleli ve ekipler seferber oldu. Yaralılar halat yardımıyla kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Antalya’da polisten kaçan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı - 1

Antalya’da polisten kaçan otomobil, uçuruma yuvarlandı.

Kumluca ilçe merkezinde gece saat 23.30 sıralarında trafik kontrol uygulamasında polisin dur ihtarına uymayan 07 FH 507 plakalı bir otomobil polis ekipleri tarafından takibe alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya’da polisten kaçan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı - 2

Şehir içinde yaşanan kısa bir kovalamacanın ardından otomobil ilçe dışına çıkarak Karacaören Mahallesi yoluna girdi.

Polisleri peşinden 15 kilometre getiren otomobil, Karacaören Mahallesi’ndeki Çayağzı mevkisine geldiğinde virajı alamadı ve yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Antalya’da polisten kaçan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı - 3

Olayı gören polis ekipleri 112 Acil Hattı’nı aradı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya’da polisten kaçan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı - 4

07 FH 507 plakalı otomobilde bulunan şoför Murat U., beraberindeki Hüsne Elmas ve yabancı uyruklu Heyse Muhammet yaralandı.

Antalya’da polisten kaçan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı - 5

Yaralıları kurtarmak için ekipler ve Karacaören Mahalle halkı seferber oldu.

Uzun uğraşlar sonucunda yaralılar, 100 metrelik uçurumun dibinden halatlar yardımı ile çıkarılarak ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Antalya’da polisten kaçan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı - 6

Otomobili kullanan Murat U’nun alkollü ve ehliyeti bulunmadığı için polisten kaçtığı belirtildi.

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