Antalya’da polisten kaçan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
Antalya’nın Kumluca ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan araçtakileri kurtarmak için mahalleli ve ekipler seferber oldu. Yaralılar halat yardımıyla kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Antalya’da polisten kaçan otomobil, uçuruma yuvarlandı.Kumluca ilçe merkezinde gece saat 23.30 sıralarında trafik kontrol uygulamasında polisin dur ihtarına uymayan 07 FH 507 plakalı bir otomobil polis ekipleri tarafından takibe alındı.