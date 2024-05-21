Bursa'da taksiciye bıçaklı saldırı: 20 yerinden bıçaklayıp gasp edip yol ortasında bırakıp kaçtılar

Bursa'nun Mudanya ilçesinde, aracına aldığı biri kadın iki kişi tarafından ormanda bıçaklanıp gasbedilen taksici Yunus Yüksel, ağır yaralandı. Şüpheliler olay sonrası taksiciyi aracıyla birlikte bir ara sokağa bırakıp kaçarken, 20 bıçak darbesiyle alan taksici tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da taksiciye bıçaklı saldırı: 20 yerinden bıçaklayıp gasp edip yol ortasında bırakıp kaçtılar - 1

Bursa'da bir taksici daha müşterileri tarafından saldırıya uğradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da taksiciye bıçaklı saldırı: 20 yerinden bıçaklayıp gasp edip yol ortasında bırakıp kaçtılar - 2

Mudanya ilçesinde taksicilik yapan Yunus Yüksel (30), Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı.

Bursa'da taksiciye bıçaklı saldırı: 20 yerinden bıçaklayıp gasp edip yol ortasında bırakıp kaçtılar - 3

Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi.

Bursa'da taksiciye bıçaklı saldırı: 20 yerinden bıçaklayıp gasp edip yol ortasında bırakıp kaçtılar - 4

Yunus Yüksel, Çepni Mahallesi'ne geldiği sırada erkek yolcunun bıçaklı saldırısına uğradı.

Bursa'da taksiciye bıçaklı saldırı: 20 yerinden bıçaklayıp gasp edip yol ortasında bırakıp kaçtılar - 5

20 BIÇAK DARBESİ ALDI

Yaklaşık 20 bıçak darbesiyle yaralanan taksici baygınlık geçirdi. Şüpheli, taksiciyle birlikte taksiyi şehir merkezindeki bir ara sokağa bırakıp kaçtı.

Bursa'da taksiciye bıçaklı saldırı: 20 yerinden bıçaklayıp gasp edip yol ortasında bırakıp kaçtılar - 6

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Bursa'da taksiciye bıçaklı saldırı: 20 yerinden bıçaklayıp gasp edip yol ortasında bırakıp kaçtılar - 7

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan taksici, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'da taksiciye bıçaklı saldırı: 20 yerinden bıçaklayıp gasp edip yol ortasında bırakıp kaçtılar - 8

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan taksicinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'da taksiciye bıçaklı saldırı: 20 yerinden bıçaklayıp gasp edip yol ortasında bırakıp kaçtılar - 9

20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞ

Evli olduğu öğrenilen Yunus Yüksel'in, yaklaşık 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.

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