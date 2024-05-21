Bursa'da taksiciye bıçaklı saldırı: 20 yerinden bıçaklayıp gasp edip yol ortasında bırakıp kaçtılar
Bursa'nun Mudanya ilçesinde, aracına aldığı biri kadın iki kişi tarafından ormanda bıçaklanıp gasbedilen taksici Yunus Yüksel, ağır yaralandı. Şüpheliler olay sonrası taksiciyi aracıyla birlikte bir ara sokağa bırakıp kaçarken, 20 bıçak darbesiyle alan taksici tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'da bir taksici daha müşterileri tarafından saldırıya uğradı.