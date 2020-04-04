31 ile araç giriş çıkışı yasaklandı

Virüsün yayılmasını önlemek için 31 şehre giriş-çıkış yasaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı o tedbir yürürlüğe girdi.

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Anadolu Ajansı 04.04.2020 - 01:39

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul 'da araç giriş çıkış yasağı başladı.

İstanbul 'un sınırları olan Kocaeli istikametindeki Şekerpınar, Trakya tarafındaki Silivri'de 26 uygulama noktasında kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

Ekipler, geceyarısından önce Anadolu Otoyolu'na giriş yapan araçların geçişine bir süre izin verdi.

00.01 itibarıyla ise şehrin giriş noktalarına bariyerler yerleştirilerek yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişleri için yollar tek şeride düşürüldü.

Ekipler genelgeye göre özel araçların kente giriş çıkışına izin vermedi, sürücüleri de bu konuda bilgilendirildi.

Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul dışındaki 29 büyükşehir ve Zonguldak'ta da araç giriş çıkışlarına izin verilmedi.

Ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle ilgili bilgi verdikleri sürücülerin ateşlerini ölçtü, corona virüs salgınına ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı bilgilendirme broşürü dağıttı.

Öte yandan Bursa'yı İzmir ve Ankara'ya bağlayan kara yollarında ise dün gün içinde yolculuğa başlayanlar için sabah 08.00'e kadar kontrollü bir şekilde geçişlere müsaade edilecek.