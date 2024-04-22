32 yıl önce herkes gitti, o terk etmedi: Köyde tek başına yaşıyor

Aksaray’da Hasan Dağı eteklerindeki Gözlükuyu Köyü’nde yaşayanlar, 32 yıl önce su olmadığı için başka bölgeye taşındı. Salman ailesi ise köyü terk etmedi. Eşinin ölümünün ardından 12 yıldır köyde tek başına yaşamaya devam eden Selami Salman, “Burada bulduğum huzuru, başka yerde bulamıyorum.” dedi.

32 yıl önce herkes gitti, o terk etmedi: Köyde tek başına yaşıyor - 1

Aksaray’da Hasan Dağı eteklerindeki 180 haneli Gözlükuyu köyünde yaşayanlar, yerleşim yerinin yüksek kesimde olması ve yeterli düzeyde su olmadığı için 32 yıl önce yaklaşık 8 kilometre mesafedeki düz bir alana taşındı.

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32 yıl önce herkes gitti, o terk etmedi: Köyde tek başına yaşıyor - 2

7 çocuk babası Selami Salman ise ailesiyle birlikte köyde kaldı.

Salman’ın çocukları da evlendikten sonra köyü terk etti.

32 yıl önce herkes gitti, o terk etmedi: Köyde tek başına yaşıyor - 3

12 yıl önce de eşi Fadimana’yı kanser hastalığından kaybeden Selami Salman, köyde 2 odalı evde tek başına yaşama başladı.

32 yıl önce herkes gitti, o terk etmedi: Köyde tek başına yaşıyor - 4

"BURADA BULDUĞUM HUZURU BAŞKA YERDE BULAMIYORUM"

“Gözlükuyu köyünde doğdum, burada öleceğim. Eşim vefat edeli 12 yıl oldu. Çocuklarım da kendi ailelerini kurdular. Şu anda köyümde yalnız yaşıyorum.” diyen Selami Salman, “Burada bulduğum huzuru, başka yerde bulamıyorum.” ifadesini kullandı.

32 yıl önce herkes gitti, o terk etmedi: Köyde tek başına yaşıyor - 5

Köyde yalnız yaşamanın zor olduğunu, her işi kendi halletmek zorunda kaldığını anlatan Salman, “68 yıldır bu köydeyim. Yalnız yaşamak zor tabi, her işi kendin yapmak zorundasın. Bir de kış aylarında yollar kapanırsa ekmeksiz kalıyorum, ama onu da kendim pişiriyorum.” dedi.

32 yıl önce herkes gitti, o terk etmedi: Köyde tek başına yaşıyor - 6

Yalnızlığa alıştığını ifade eden Salman, “Pazar günleri çocuklarım ziyaretime gelirler, onlarla birlikte yeriz, içeriz sonrasında herkes evine dağılır. Buranın temiz havasına alıştım, merkezde 10 saat uyusan yetmez. Burada 4 saat uyusam yetiyor. Bende aşağı köye gitmiş olsaydım belki, ben de ölmüş olurdum ve bu yaşı da göremezdim. Eşimin mezarının dibinde yer ayırdım. Ölünce eşimin yanına gömsünler.” ifadelerini kullandı.

32 yıl önce herkes gitti, o terk etmedi: Köyde tek başına yaşıyor - 7
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