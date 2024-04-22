32 yıl önce herkes gitti, o terk etmedi: Köyde tek başına yaşıyor

Köyde yalnız yaşamanın zor olduğunu, her işi kendi halletmek zorunda kaldığını anlatan Salman, “68 yıldır bu köydeyim. Yalnız yaşamak zor tabi, her işi kendin yapmak zorundasın. Bir de kış aylarında yollar kapanırsa ekmeksiz kalıyorum, ama onu da kendim pişiriyorum.” dedi.