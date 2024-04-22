32 yıl önce herkes gitti, o terk etmedi: Köyde tek başına yaşıyor
Aksaray’da Hasan Dağı eteklerindeki Gözlükuyu Köyü’nde yaşayanlar, 32 yıl önce su olmadığı için başka bölgeye taşındı. Salman ailesi ise köyü terk etmedi. Eşinin ölümünün ardından 12 yıldır köyde tek başına yaşamaya devam eden Selami Salman, “Burada bulduğum huzuru, başka yerde bulamıyorum.” dedi.
Aksaray’da Hasan Dağı eteklerindeki 180 haneli Gözlükuyu köyünde yaşayanlar, yerleşim yerinin yüksek kesimde olması ve yeterli düzeyde su olmadığı için 32 yıl önce yaklaşık 8 kilometre mesafedeki düz bir alana taşındı.