35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı: Kanser, insülin, antibiyotik ve alerji ilaçları...

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alınan ilaçların, önemli bir bölümünün farklı devlet hastanelerine ait olduğu belirlendi.

İlaçların, hastanelerden kim tarafından ve nasıl çıkartıldığının tespit edilmesi için de çalışma başlatıldı.