35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı için yeni bilirkişi raporu: Perde betonu da kesmişler
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’na ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Apartmanda perde beton duvarının yapılmamasından dolayı asli kusurlu gösterilen fenni mesul Mehmet Tekin’in talebiyle, görevlendirilen bilirkişi, perde betonun yapıldıktan sonra kesildiğini tespit etti. Yeni rapor, dava dosyasına girdi.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan binalara ilişkin davalar sürüyor. Kahramanmaraş’ta 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı’na ilişkin süren yargılamada yeni bir gelişme yaşandı.