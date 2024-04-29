37 kiloya düştü, tahliye edildi | Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı: “Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz”
Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan, cezaevinde yemek yememe hastalığına yakalanarak 37 kiloya kadar düşen ve ardından tahliye edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan’la aynı koğuşta kaldığını söyleyen Nihal Candan, “Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk.” dedi. Candan, cezaevinde kardeşi Bahar Candan’la “Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz.” diye şakalaştıklarını anlattı.
Sosyal medya fenomenleri Bahar-Nihal Candan kardeşler, kara para aklama soruşturmasında 5,5 ay önce tutuklandı.Fenomen kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya (yemek yememe) hastalığına yakalandı, 37 kiloya kadar düştü.