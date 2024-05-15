Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il içi atama sonuç tarihini duyurdu

ATAMA SONUÇ TARİHİ

Takvime göre, başvurular 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak. Atamalar ise 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek. MEB il içi öğretmen yer değiştirme kılavuzuna göre adaylarda 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı aranacak.