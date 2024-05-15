Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il içi atama sonuç tarihini duyurdu
i Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında öğretmenlerin yer değiştirme takvimi yayımlandı. 13 Mayıs tarihinde başlayan başvuru süreci 17 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. İl içi atama sonuçları mayıs ayı içerisinde ilan edilecek. Peki, öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Duyuruda yer değiştirme başvuru ve atama tarihine yer verildi.