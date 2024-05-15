Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il içi atama sonuç tarihini duyurdu

i Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında öğretmenlerin yer değiştirme takvimi yayımlandı. 13 Mayıs tarihinde başlayan başvuru süreci 17 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. İl içi atama sonuçları mayıs ayı içerisinde ilan edilecek. Peki, öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il içi atama sonuç tarihini duyurdu - 1

Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Duyuruda yer değiştirme başvuru ve atama tarihine yer verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il içi atama sonuç tarihini duyurdu - 2

ATAMA SONUÇ TARİHİ

Takvime göre, başvurular 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak. Atamalar ise 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek. MEB il içi öğretmen yer değiştirme kılavuzuna göre adaylarda 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı aranacak.

Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il içi atama sonuç tarihini duyurdu - 3

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 17 Mayıs 2024 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.


Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il içi atama sonuç tarihini duyurdu - 4

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

DAHA FAZLA GÖSTER