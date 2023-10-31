38 yılda 3 kadını katletti | Cinayetten sonra baba-kız arasında telefonda dikkat çeken sözler
Manisa’da 38 yılda 2 resmi nikahlı eşini öldüren, coronavirus tedbirleri kapsamında şartlı olarak tahliye edildikten sonra da birlikte yaşadığı Mutlu Menekşeyi öldürüp cesedini gömen Necati Akpınar hakkında müebbet hapis cezası istendi. Cinayetin ayrıntıları savcılık tarafından hazırlanan iddianamede anlatılırken, katil zanlısı Akpınar ve kızı Alev Sevindik’in telefon görüşmesine de yer verildi. İddianameye göre Akpınar, cinayetin ardından kzını arayıp olayı bildirdi. Önce “Ya bu kadın gitmiş.” diyen Akpınar, sonra “Kaçmış gitmiş ya” ifadelerini kullandı, kızı ise “Ötekiler de öyleydi, ne kadar duracaktı ki zaten gider.” diye yanıt verdi.
Manisa’da yaşayan Necati Akpınar, 38 yılda 3 kadını öldürdü.
Akpınar son olarak birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe’yi öldürüp, cesedini gömdü.
Akpınar bu olayın ardından tutuklanırken, hakkında hazırlanan iddianamede cinayetin ayrıntıları anlatılıp, müebbet hapis cezası istendi.İddianamede, katil zanlısı Akpınar’ın telefonla aradığı kızına, “Kaçmış gitmiş ya” dediği, kızının da babasına, “Ötekiler de öyleydi, ne kadar duracaktı ki zaten gider.” diye yanıt verdiği yer aldı.