38 yılda 3 kadını katletti | Cinayetten sonra baba-kız arasında telefonda dikkat çeken sözler

“ÖTEKİLER DE ÖYLEYDİ, GİDER…”

Olay günü saat 15.21 sıralarında, kızını arayan Akpınar’ın, “Bir acil gel, bunun durumu iyi değil.” diye kızını çağırdığı, kızının ise, babasına “Ben gelince ne yapacağım.” dediği de iddianamede belirtildi.

37 dakika sonra tekrar arayan Akpınar’ın “Geliyor musun” diye sorduğu, kızının da “Geliyorum” diye yanıt verdiği kaydedildi.

Saat 16.54’te bir kez daha arayıp, “Ya bu kadın gitmiş ya.” diyerek Menekşe’nin ölümünü bildirmesi üzerine kızı “Gider” diye karşılık veren Akpınar'ın bunun üzerine konuşmasını “Kaçmış gitmiş ya” diyerek düzelttiği kaydedildi.

Kızını da “Ötekiler de öyleydi, ne kadar duracaktı ki zaten gider.” diye cevap verdiği de iddianameye girdi.