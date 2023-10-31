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38 yılda 3 kadını katletti | Cinayetten sonra baba-kız arasında telefonda dikkat çeken sözler

Manisa’da 38 yılda 2 resmi nikahlı eşini öldüren, coronavirus tedbirleri kapsamında şartlı olarak tahliye edildikten sonra da birlikte yaşadığı Mutlu Menekşeyi öldürüp cesedini gömen Necati Akpınar hakkında müebbet hapis cezası istendi. Cinayetin ayrıntıları savcılık tarafından hazırlanan iddianamede anlatılırken, katil zanlısı Akpınar ve kızı Alev Sevindik’in telefon görüşmesine de yer verildi. İddianameye göre Akpınar, cinayetin ardından kzını arayıp olayı bildirdi. Önce “Ya bu kadın gitmiş.” diyen Akpınar, sonra “Kaçmış gitmiş ya” ifadelerini kullandı, kızı ise “Ötekiler de öyleydi, ne kadar duracaktı ki zaten gider.” diye yanıt verdi.

38 yılda 3 kadını katletti | Cinayetten sonra baba-kız arasında telefonda dikkat çeken sözler - 1

Manisa’da yaşayan Necati Akpınar, 38 yılda 3 kadını öldürdü.

Akpınar son olarak birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe’yi öldürüp, cesedini gömdü.

Akpınar bu olayın ardından tutuklanırken, hakkında hazırlanan iddianamede cinayetin ayrıntıları anlatılıp, müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, katil zanlısı Akpınar’ın telefonla aradığı kızına, “Kaçmış gitmiş ya” dediği, kızının da babasına, “Ötekiler de öyleydi, ne kadar duracaktı ki zaten gider.” diye yanıt verdiği yer aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

38 yılda 3 kadını katletti | Cinayetten sonra baba-kız arasında telefonda dikkat çeken sözler - 2

EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRDÜ

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Menekşe’nin ölü muayene ve otopsi tutanağında vücudunda yaygın yanıkların bulunduğu, darp cebir izlerinin ve omur kırığının mevcut olduğunun tespit edildiği, otopsi raporunda ise maruz kaldığı künt travma ile yanığa bağlı olarak yaralanması neticesinde vefat ettiğinin tespit edildiği belirtilip, Akpınar’ın bu eylemiyle “eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme suçunu” işlediğinin anlaşıldığına yer verildi.

38 yılda 3 kadını katletti | Cinayetten sonra baba-kız arasında telefonda dikkat çeken sözler - 3

KIZIYLA TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMIŞ

Mutlu Menekşe’nin gömülmesinde yardım eden olayın tek görgü tanığı Alev Sevindik ile babası Necati Akpınar arasındaki telefon görüşmelerine de iddianamede yer verildi.

Akpınar’ın olaydan bir gün önce kızı Alev’i arayıp, Menekşe’nin hastaneye gitmek istediğini ancak doktorun işkence ve eziyetten kaynaklı vücudundaki yaraları doktorların görmesinden korktuğu için götürmediğini söylediği belirtildi.
38 yılda 3 kadını katletti | Cinayetten sonra baba-kız arasında telefonda dikkat çeken sözler - 4

“ÖTEKİLER DE ÖYLEYDİ, GİDER…”

Olay günü saat 15.21 sıralarında, kızını arayan Akpınar’ın, “Bir acil gel, bunun durumu iyi değil.” diye kızını çağırdığı, kızının ise, babasına “Ben gelince ne yapacağım.” dediği de iddianamede belirtildi.

37 dakika sonra tekrar arayan Akpınar’ın “Geliyor musun” diye sorduğu, kızının da “Geliyorum” diye yanıt verdiği kaydedildi.

Saat 16.54’te bir kez daha arayıp, “Ya bu kadın gitmiş ya.” diyerek Menekşe’nin ölümünü bildirmesi üzerine kızı “Gider” diye karşılık veren Akpınar'ın bunun üzerine konuşmasını “Kaçmış gitmiş ya” diyerek düzelttiği kaydedildi.

Kızını da “Ötekiler de öyleydi, ne kadar duracaktı ki zaten gider.” diye cevap verdiği de iddianameye girdi.

38 yılda 3 kadını katletti | Cinayetten sonra baba-kız arasında telefonda dikkat çeken sözler - 5

“KIZI DA YARGILANSIN”

Mutlu Menekşe’nin kızı Gaye Yıldız, annesini öldüren Necati Akpınar’ın kızı Alev Sevindik’in de yargılanmasını istediğini belirtip, “Çünkü annemin ölümünden babası kadar o da suçludur. Akpınar ve kızının en ağır cezayı almalarını istiyorum.” dedi.

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