4 aydır aranan Sait, elleri bağlı ağaca asılı halde bulundu

Besni ilçesine bağlı Erdemoğlu Mahallesi’nde yaşayan Sait Sağır, 9 Mart günü sabah saatlerinde iş yerine gitmek için evden çıktı.

Yakınları, akşam eve dönmeyen Sağır'a ulaşamayınca, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarın ardından, Sait Sağır'ın bulunması için ilçe merkezi ve köylerde arama yapıldı. Ancak Sağır’a ulaşılamadı.