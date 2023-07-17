4 aydır aranan Sait, elleri bağlı ağaca asılı halde bulundu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 4 ay önce işe gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Sait Sağır, elleri arkadan bağlı, ağaca asılı halde bulundu. Sağır’ın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

4 aydır aranan Sait, elleri bağlı ağaca asılı halde bulundu - 1

Besni ilçesine bağlı Erdemoğlu Mahallesi’nde yaşayan Sait Sağır, 9 Mart günü sabah saatlerinde iş yerine gitmek için evden çıktı.

Yakınları, akşam eve dönmeyen Sağır'a ulaşamayınca, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarın ardından, Sait Sağır'ın bulunması için ilçe merkezi ve köylerde arama yapıldı. Ancak Sağır’a ulaşılamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

4 aydır aranan Sait, elleri bağlı ağaca asılı halde bulundu - 2

Dün akşam saatlerinde Süphane bölgesinde koyun otlatan bir çoban ağaca asılı ceset görünce jandarmaya haber verdi.

4 aydır aranan Sait, elleri bağlı ağaca asılı halde bulundu - 3

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, elleri arkadan bağlı, asılı cesedin, Sağır’a ait olduğunu belirledi.

4 aydır aranan Sait, elleri bağlı ağaca asılı halde bulundu - 4

Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Sağır'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

4 aydır aranan Sait, elleri bağlı ağaca asılı halde bulundu - 5

Olayı haber alıp hastaneye gelen Sağır’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

4 aydır aranan Sait, elleri bağlı ağaca asılı halde bulundu - 6

Güvenlik güçleri, Sağır’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

4 aydır aranan Sait, elleri bağlı ağaca asılı halde bulundu - 7
4 aydır aranan Sait, elleri bağlı ağaca asılı halde bulundu - 8
DAHA FAZLA GÖSTER