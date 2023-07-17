4 aydır aranan Sait, elleri bağlı ağaca asılı halde bulundu
Adıyaman’ın Besni ilçesinde 4 ay önce işe gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Sait Sağır, elleri arkadan bağlı, ağaca asılı halde bulundu. Sağır’ın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Besni ilçesine bağlı Erdemoğlu Mahallesi’nde yaşayan Sait Sağır, 9 Mart günü sabah saatlerinde iş yerine gitmek için evden çıktı.
Yakınları, akşam eve dönmeyen Sağır'a ulaşamayınca, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.
İhbarın ardından, Sait Sağır'ın bulunması için ilçe merkezi ve köylerde arama yapıldı. Ancak Sağır’a ulaşılamadı.