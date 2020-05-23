4 günlük kısıtlamanın ilk gününde İstanbul

Corona virüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00’da Türkiye’nin 81 ilinde başlamıştı.

Ramazan Bayramı sebebiyle ülke içi hareketliliğin yaşanmaması için ilan edilen 4 günlük kısıtlamanın amacı virüsü sona erdirmek.

Bu kapsamda kısıtlamanın ilk günü olan Arefe Gününde, İstanbul büyük bir sessizliğe gömüldü.

81 İLDE KISITLAMA BAŞLADI