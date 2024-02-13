4 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Bazı ilçelerde eğitime ara verildi (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporuna göre 4 il için turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Antalya'da şiddetli yağışlar gece etkisini artırdı. Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede eğitime bugün ara verildi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.