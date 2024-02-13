4 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Bazı ilçelerde eğitime ara verildi (Bugün hava nasıl olacak?)

AKDENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı