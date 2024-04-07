4 ilçede seçimler yenilenecek
Yüksek Seçim Kurulu ve il seçim kurullarının aldığı kararlara göre Kayseri Pınarbaşı, Nevşehir'in Ürgüp ve Şanlıurfa Hilvan ile Siverek ilçelerinde seçim tekrarlanacak. YSK itirazları karara bağlamak üzere toplandı. Kurul daha önce Van için aldığı kararının gerekçesini de açıkladı.
KÜTAHYA'DA GEÇERSİZ OYLAR YENİDEN SAYILDI
Yüksek Seçim Kurulu'nda seçim sonuçlarına itiraz mesaisi de devam etti. Kurul, AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.. 31 Mart yerel seçiminde CHP Belediyle Başkan Adayı Eyüp Kahveci, MHP Adayı Alim Işık'ı 602 oy farkla geride bırakmıştı. Ancak geçersiz oyların sayımının ardından da sonuç değişmedi. Kahveci bu defa 571 oy farkla seçimi önde tamamladı.