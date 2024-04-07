4 ilçede seçimler yenilenecek

KÜTAHYA'DA GEÇERSİZ OYLAR YENİDEN SAYILDI

Yüksek Seçim Kurulu'nda seçim sonuçlarına itiraz mesaisi de devam etti. Kurul, AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.. 31 Mart yerel seçiminde CHP Belediyle Başkan Adayı Eyüp Kahveci, MHP Adayı Alim Işık'ı 602 oy farkla geride bırakmıştı. Ancak geçersiz oyların sayımının ardından da sonuç değişmedi. Kahveci bu defa 571 oy farkla seçimi önde tamamladı.