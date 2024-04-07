imsakiye

4 ilçede seçimler yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu ve il seçim kurullarının aldığı kararlara göre Kayseri Pınarbaşı, Nevşehir'in Ürgüp ve Şanlıurfa Hilvan ile Siverek ilçelerinde seçim tekrarlanacak. YSK itirazları karara bağlamak üzere toplandı. Kurul daha önce Van için aldığı kararının gerekçesini de açıkladı.

4 ilçede seçimler yenilenecek - 1

KÜTAHYA'DA GEÇERSİZ OYLAR YENİDEN SAYILDI

Yüksek Seçim Kurulu'nda seçim sonuçlarına itiraz mesaisi de devam etti. Kurul, AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.. 31 Mart yerel seçiminde CHP Belediyle Başkan Adayı Eyüp Kahveci, MHP Adayı Alim Işık'ı 602 oy farkla geride bırakmıştı. Ancak geçersiz oyların sayımının ardından da sonuç değişmedi. Kahveci bu defa 571 oy farkla seçimi önde tamamladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

4 ilçede seçimler yenilenecek - 2

4 İLÇEDE SEÇİM YENİLENECEK

YSK Kayseri'nin Pınarbaşı ve Şanlıurfa'nın Hilvanlı ilçelerinde ise seçim'in yenilenmesine karar verdi.

4 ilçede seçimler yenilenecek - 3

Yeniden Refah Partisi, 64 oyla AK Parti'ye kaybettiği Şanlıurfa Siverek'teki seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İl Seçim Kurulu kararını verdi, Siverek'teki seçim 2 Haziran'da yenilenecek.

4 ilçede seçimler yenilenecek - 4

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ise itiraz, iptal kararını getirdi. MHP seçim sonuçları için İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Başvuruyu değerlendiren Kurul, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Yerel seçimin 2 Haziran'da tekrarlanacağı belirtildi.

4 ilçede seçimler yenilenecek - 5

HATAY'DA TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin tartışmalar da sürüyor. CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki YSK'nın itiraz süreci devam ederken mazbata verilmeyeceğine dair tavsiye kararını Hatay İl Seçim Kuruluna gönderdiğini açıkladı. Öğle saatlerinde ise Ak Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'e masbatası teslim edildi. Hatay ile ilgili nihai karar Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilecek.

4 ilçede seçimler yenilenecek - 6

VAN KARARININ GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Yüksek Seçim Kurulu tartışmalı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin kararının gerekçesini açıkladı.
Gerekçeli kararda "DEM Parti Adayı Abdullah Zeydan'ın yasaklanmış haklarının geri verilmesine dönük mahkeme kararını ortadan kaldıran 29 Mart tarihli Diyarbakır 5. Ağır Ceza mahkemesi kararı yok hükmündedir" denildi.

Kararda Zeydan'ın 31 Mart 2024 tarihi itibari ile seçilme yeterliliği taşıdığını vurgulandı. "Van il seçim kurulun kararının aksine, mazbatanın seçilme yeterliliğine sahip en çok oy alan Zeydan'a verilmesine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Zeydan'a mazbata verilmesi kararına 4 YSK üyesi karşı çıktı. Bu üyeler, “kesinleşmiş memnu hakların iadesi kararı” bulunmadığını ileri sürdüler.

4 ilçede seçimler yenilenecek - 7

İTİRAZ SÜRECİ 10 NİSAN'DA SONA ERECEK

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci ise 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek.

14 Nisan saat 17.00'ye kadar da olağanüstü itirazlar yapılabilecek. Kesin sonuçlar tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.

DAHA FAZLA GÖSTER