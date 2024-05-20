4 kez kurşunlanan otelin perde arkasından cinayet çıktı

4 KEZ KURŞUNLANDI

Cinayetin ardından olayın yaşandığı otel ile otelin başka bir şubesi 4 kez kurşunlandı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, silahlı saldırı olayında şüphelilerin uzun namlulu otomatik silahlar kullandığını tespit etti. Otel saldırılarının Fırat Emir Mert'in öldürülmesiyle ilgili olduğunu değerlendiren polis ekipleri, operasyon başlattı. Saldırıyı gerçekleştirip kaçan motosikletle ilgili araştırma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, aracın Başakşehir, Güvercintepe'de olduğunu tespit etti.