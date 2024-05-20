4 kez kurşunlanan otelin perde arkasından cinayet çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de 4 kez kurşunlanan otel aldırısının altından cinayet çıktı. Saldırının nedeninin bir buçuk ay önce otel önünde öldürülen 24 yaşındaki Fırat Emir Mert cinayetinden kaynaklandığı belirlendi. Mert'in arkadaşlarının, ölümden otel görevlilerini sorumlu tuttukları için binaya kurşun yağdırdığı ifade edildi.

4 kez kurşunlanan otelin perde arkasından cinayet çıktı - 1

Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde bulunan otelde 1 Nisan Pazartesi günü, 24 yaşındaki Fırat Emir Mert uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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4 kez kurşunlanan otelin perde arkasından cinayet çıktı - 2

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 kez kurşunlanan otelin perde arkasından cinayet çıktı - 3

4 KEZ KURŞUNLANDI

Cinayetin ardından olayın yaşandığı otel ile otelin başka bir şubesi 4 kez kurşunlandı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, silahlı saldırı olayında şüphelilerin uzun namlulu otomatik silahlar kullandığını tespit etti. Otel saldırılarının Fırat Emir Mert'in öldürülmesiyle ilgili olduğunu değerlendiren polis ekipleri, operasyon başlattı. Saldırıyı gerçekleştirip kaçan motosikletle ilgili araştırma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, aracın Başakşehir, Güvercintepe'de olduğunu tespit etti.

4 kez kurşunlanan otelin perde arkasından cinayet çıktı - 4

Burada pusu kuran ekipler, motorun yanına gelen 26 yaşındaki Mazlum Y.'yi gözaltına aldı.

4 kez kurşunlanan otelin perde arkasından cinayet çıktı - 5

Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mazlum Y.'nin üzerinde ve saklandığı evde yapılan aramada, AK-47 uzun namlulu silah, tabanca ve mermi ele geçirdi. Saldırganın olay sırasında üzerinde bulunan kıyafetler ve kaska incelenmek üzere el konuldu.

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