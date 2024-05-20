4 kez kurşunlanan otelin perde arkasından cinayet çıktı
İstanbul Küçükçekmece'de 4 kez kurşunlanan otel aldırısının altından cinayet çıktı. Saldırının nedeninin bir buçuk ay önce otel önünde öldürülen 24 yaşındaki Fırat Emir Mert cinayetinden kaynaklandığı belirlendi. Mert'in arkadaşlarının, ölümden otel görevlilerini sorumlu tuttukları için binaya kurşun yağdırdığı ifade edildi.
Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde bulunan otelde 1 Nisan Pazartesi günü, 24 yaşındaki Fırat Emir Mert uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.