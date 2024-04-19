4 kişiye umut olan genç Melek’e gözyaşlarıyla veda
Yalova’da 12 Nisan geçirdiği trafik kazası sonrası 5 gün süren yaşam savaşını kaybeden genç Melek Karakaş, organlarını bağışlayıp 4 kişiye umut oldu. Genç Melek, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Organlarını bağışlayarak 4 kişiye umut olan Melek Karakaş, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Yalova-Bursa karayolunda 12 Nisan günü motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, motor sürücüsü Ziya Ö. ve arkadaşı Melek Karakaş yaralı olarak Yalova Eğim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.