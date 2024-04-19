4 kişiye umut olan genç Melek’e gözyaşlarıyla veda

Yalova’da 12 Nisan geçirdiği trafik kazası sonrası 5 gün süren yaşam savaşını kaybeden genç Melek Karakaş, organlarını bağışlayıp 4 kişiye umut oldu. Genç Melek, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

4 kişiye umut olan genç Melek’e gözyaşlarıyla veda - 1

Organlarını bağışlayarak 4 kişiye umut olan Melek Karakaş, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yalova-Bursa karayolunda 12 Nisan günü motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, motor sürücüsü Ziya Ö. ve arkadaşı Melek Karakaş yaralı olarak Yalova Eğim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

4 kişiye umut olan genç Melek’e gözyaşlarıyla veda - 2

Hastanede 5 gün süren yaşam savaşını kaybeden Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek’in kazadan 3 gün önce organlarını bağışladığı ortaya çıkmıştı.

4 kişiye umut olan genç Melek’e gözyaşlarıyla veda - 3

Kalbi, karaciğeri ve böbrekleri 4 cana umut olan Melek, Yalova Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Yalova Şehir Mezarlığı’nda bulunan babasının yanına defnedildi.

4 kişiye umut olan genç Melek’e gözyaşlarıyla veda - 4

Cenaze töreninde acılı anne Viorica Cristina Karakaş, ablaları Adile Karakaş, Sibel Kaya ve eniştesi Furkan Kaya taziyeleri kabul etti.

4 kişiye umut olan genç Melek’e gözyaşlarıyla veda - 5

Melek’i genç yaşta yitiren ailesi ve sevenleri cenazede gözyaşı döktü.

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