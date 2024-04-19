4 kişiye umut olan genç Melek’e gözyaşlarıyla veda

Organlarını bağışlayarak 4 kişiye umut olan Melek Karakaş, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yalova-Bursa karayolunda 12 Nisan günü motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, motor sürücüsü Ziya Ö. ve arkadaşı Melek Karakaş yaralı olarak Yalova Eğim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.