4 yaşındaki Eliz kaza kurbanı: Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorlardı

Aksaray'da cipin takla atması sonucu 4 yaşındaki Eliz Karaköse hayatını kaybetti; annesi, babası ve bir yakınları yaralandı. Adana'da yaşayan Karaköse ailesinin, Eliz'in nisan ayındaki doğum gününde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Disneyland'a gitmeyi planladıkları ve vize için Ankara yolundayken kaza yaptıkları öğrenildi.

4 yaşındaki Eliz kaza kurbanı: Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorlardı - 1

Kaza, dün Niğde-Ankara otoyolu Alayhan gişeler yakınlarında meydana geldi. Aksa Karaköse (35) yönetimindeki cip, kontrolden çıkarak takla attı.

TÜRKİYE HABERLERİ

4 yaşındaki Eliz kaza kurbanı: Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorlardı - 2

Kazada sürücü Karaköse, eşi Emine Aysen Karaköse, kızları Eliz ve kuzen Erdinç Altun (25) yaralandı.

4 yaşındaki Eliz kaza kurbanı: Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorlardı - 3

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan küçük Eliz, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

4 yaşındaki Eliz kaza kurbanı: Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorlardı - 4

VOLEYBOL TAKIMININ MASKOTUYDU

Emine Aysen Karaköse'nin İmamoğlu Belediyesi Voleybol Takımı'nda oynadığı, kızı Eliz'in de takım maskotu olduğu belirtildi.

4 yaşındaki Eliz kaza kurbanı: Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorlardı - 5

Karaköse ailesinin Adana'da oturduğu, Eliz'in nisan ayındaki doğum günü için ABD'deki Disneyland'a gitmeyi planladıkları ve vize için Ankara'ya gittikleri öğrenildi.

4 yaşındaki Eliz kaza kurbanı: Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorlardı - 6

DISNEYLAND HAKKINDA

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan dünyaca ünlü eğlence parkları Disneyland, Amerikalı canlı resimci ve film yapımcısı Walt Disney tarafından 17 Temmuz 1955'te kuruldu. Dünyanın en büyük eğlence parkı ve önemli bir turizm merkezi olan Disneyland, sanatçının kahramanlarını yaşatan düzenlemeleri ve donatımlarıyla daha çok çocukların ilgisini çeken bir panayır durumundadır.

4 yaşındaki Eliz kaza kurbanı: Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorlardı - 7
4 yaşındaki Eliz kaza kurbanı: Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorlardı - 8
4 yaşındaki Eliz kaza kurbanı: Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorlardı - 9
4 yaşındaki Eliz kaza kurbanı: Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorlardı - 10
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