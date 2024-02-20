4 yaşındaki Eliz kaza kurbanı: Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorlardı

DISNEYLAND HAKKINDA

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan dünyaca ünlü eğlence parkları Disneyland, Amerikalı canlı resimci ve film yapımcısı Walt Disney tarafından 17 Temmuz 1955'te kuruldu. Dünyanın en büyük eğlence parkı ve önemli bir turizm merkezi olan Disneyland, sanatçının kahramanlarını yaşatan düzenlemeleri ve donatımlarıyla daha çok çocukların ilgisini çeken bir panayır durumundadır.