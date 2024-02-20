4 yaşındaki Eliz kaza kurbanı: Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorlardı
Aksaray'da cipin takla atması sonucu 4 yaşındaki Eliz Karaköse hayatını kaybetti; annesi, babası ve bir yakınları yaralandı. Adana'da yaşayan Karaköse ailesinin, Eliz'in nisan ayındaki doğum gününde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Disneyland'a gitmeyi planladıkları ve vize için Ankara yolundayken kaza yaptıkları öğrenildi.
Kaza, dün Niğde-Ankara otoyolu Alayhan gişeler yakınlarında meydana geldi. Aksa Karaköse (35) yönetimindeki cip, kontrolden çıkarak takla attı.