40 bin 462 yıl hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’den duruşmada türkülü savunma

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yargılanmasına devam ediliyor. Aralarında kripto para dolandırıcılığı suçlamasının da yer aldığı farklı suçlardan hakkında 40 bin 462 yıl hapis cezası istenen Faruk Fatih Özer, savunmasını türküyle bitirdi. Özer savunmasının sonunda, Musa Eroğlu’nun seslendirdiği “Yolun sonu görünüyor” türküsünden alıntı yaptı.

40 bin 462 yıl hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’den duruşmada türkülü savunma - 1

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davaya Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Faruk Fatih Özer, kardeşi Serap Özer ve 3 tutuklu sanık katıldı.

Bir önceki celse mütalaasını veren cumhuriyet savcısı Faruk Fatih Özer hakkında 40 bin 462 yıl hapis cezası istemişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

40 bin 462 yıl hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’den duruşmada türkülü savunma - 2

Davanın son duruşması bugün görüldü.

“Thodex yalnızca bir şirket ve iflas ettti. Thodex de suç örgütünden bahsedilmez.” diyen Özer, “Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Bu 22 yaşında kurduğum şirketten belli. Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim. Söz konusu olan dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır mağdur olduğu ortada. İllegal faliyetlerin içinde bulunacağımı kabul etmeyeceğim.” ifadelerini kullandı.
40 bin 462 yıl hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’den duruşmada türkülü savunma - 3

Arnavutluk’ta firarda olduğu süre boyunca müşterilerine ödeme yaptığını savunan Özer, “Sayın bakanlara ve milletvekillerine iftiralar atıldı. Kaostan beslenen varlıklar benim şirketimin batmasından faydalandılar. Ben artık gerçeklerin sayın mahkeme heyeti tarafından görülmesini beklemekteyim.” diye konuştu.

40 bin 462 yıl hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’den duruşmada türkülü savunma - 4

SAVUNMASINI TÜRKÜYLE BİTİRDİ

Faruk Fatih Özer savunmasında Musa Eroğlu'nun seslendirdiği “Yolun sonu görünüyor” türküsünden bir dörtlüğe alıntı yaparak bitirdi.

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