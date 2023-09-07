40 bin 462 yıl hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’den duruşmada türkülü savunma
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yargılanmasına devam ediliyor. Aralarında kripto para dolandırıcılığı suçlamasının da yer aldığı farklı suçlardan hakkında 40 bin 462 yıl hapis cezası istenen Faruk Fatih Özer, savunmasını türküyle bitirdi. Özer savunmasının sonunda, Musa Eroğlu’nun seslendirdiği “Yolun sonu görünüyor” türküsünden alıntı yaptı.
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davaya Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Faruk Fatih Özer, kardeşi Serap Özer ve 3 tutuklu sanık katıldı.
Bir önceki celse mütalaasını veren cumhuriyet savcısı Faruk Fatih Özer hakkında 40 bin 462 yıl hapis cezası istemişti.