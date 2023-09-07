40 bin 462 yıl hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’den duruşmada türkülü savunma

Davanın son duruşması bugün görüldü.

“Thodex yalnızca bir şirket ve iflas ettti. Thodex de suç örgütünden bahsedilmez.” diyen Özer, “Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Bu 22 yaşında kurduğum şirketten belli. Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim. Söz konusu olan dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır mağdur olduğu ortada. İllegal faliyetlerin içinde bulunacağımı kabul etmeyeceğim.” ifadelerini kullandı.