40 yıldır inceleniyorlar: “Yer altında yaşıyorlar, oturma odaları ve mutfakları var”
Nannospalax ehrenbergi yani kör fareler… Diyarbakır’da görülen kör fareler, 1984 yılından bu yana inceleniyor. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Coşkun, bu hayvanların yer altında açtıkları tünellerde düzenli hayatları olduğunu söyledi. Coşkun, “Mesela bunların oturma odaları, besin depo odaları, mutfakları ayrı ayrı.” dedi.
Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Coşkun, 1984 yılında bu yana kör fareler (nannospalax ehrenbergi) üzerinde bilimsel çalışmalar yapıyor.