42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu

"KENDİSİNE BASKI YAPTIK"

Mahalle sakini Melike Kocaman da Şeyda Ateş'in çok güler yüzlü olduğunu, cana yakınlığı ile bilindiğini belirterek, "Muhtarlık için kendisine baskı yaptık. Adaylığını koyunca kadınlar kapı kapı dolaştık ve herkesten oy istedik. Seçimden zaferle çıktık. Kendisi hem zeki hem tahsilli hem de çok iyi birisi. Güzel işler yapacağına inanıyoruz." dedi.