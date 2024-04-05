42 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
Erzurum'da bir markette kasiyerlik yapan 35 yaşındaki Şeyda Ateş, kadınların baskısı ile girdiği 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 42 erkek rakibini geride bırakarak Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nin muhtarı oldu.
Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun Şeyda Ateş (35), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 42 erkek rakibini yenerek mahalle muhtarı oldu.