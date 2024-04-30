Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? | Adli Tıp'tan rapor bekleniyor: "Kitabın bu sayfası yeni açılmış oldu"
Balıkesir’de kaybolduktan 312 gün sonra kemik parçaları bulunan Ekonomist Korhan Berzeg için çalışmalar sürerken "Cinayete mi kurban gitti?" sorusunun cevabı için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor bekleniyor. Ailenin avukatı konuya ilişkin netleşen bir sonucun olmadığını belirtirken "Kafamızda oluşan soru işaretleri var. Kitabın bu sayfayı yeni açılmış oldu." dedi. Soruşturma kapsamında tüm ihtimaller değerlendirilirken kafatasına ait kemik parçaları, dere kenarında bulunan kıyafet parçası, kemikler, kimlik ve kredi kartının 250 metre uzağında olduğu belirtildi.
Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve aranan Korhan Berzeg’e ait olduğu düşünülen dere yatağında bulunan kemikler, ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda incelemeye alındı.