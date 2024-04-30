Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? | Adli Tıp'tan rapor bekleniyor: "Kitabın bu sayfası yeni açılmış oldu"

Balıkesir’de kaybolduktan 312 gün sonra kemik parçaları bulunan Ekonomist Korhan Berzeg için çalışmalar sürerken "Cinayete mi kurban gitti?" sorusunun cevabı için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor bekleniyor. Ailenin avukatı konuya ilişkin netleşen bir sonucun olmadığını belirtirken "Kafamızda oluşan soru işaretleri var. Kitabın bu sayfayı yeni açılmış oldu." dedi. Soruşturma kapsamında tüm ihtimaller değerlendirilirken kafatasına ait kemik parçaları, dere kenarında bulunan kıyafet parçası, kemikler, kimlik ve kredi kartının 250 metre uzağında olduğu belirtildi.

Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? | Adli Tıp'tan rapor bekleniyor: "Kitabın bu sayfası yeni açılmış oldu" - 1

Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve aranan Korhan Berzeg’e ait olduğu düşünülen dere yatağında bulunan kemikler, ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda incelemeye alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? | Adli Tıp'tan rapor bekleniyor: "Kitabın bu sayfası yeni açılmış oldu" - 2

7 GÜNDÜR TARANAN ALAN, ÖNCEDEN DE ARAMIŞ

Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatasına ait kemik parçaları, diğer kemikler ve kıyafet parçalarının, 312 gün sonra dere kenarında bulunan kıyafet parçası, kemikler, kimlik ve kredi kartının 250 metre uzağında olduğu belirtildi.

7 gündür taranan bölgenin, 28 Haziran'da arandığı ancak hiçbir ize rastlanmadığı öğrenildi. Havanın yağışlı, arazinin sarp ve dik, bitki örtüsünün de sıkı olması nedeniyle bölgeye, Berzeg kaybolduktan 12 gün sonra gidilebildiği kaydedildi.

Yetkililer, bölgede sırtlan, çakal, kurt, tilki, ayı ve domuz gibi yabani hayvanların olduğunu belirterek, Berzeg'in hayvan saldırısında ölüp, cesedinin parçalanarak taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu nedenle kemiklerde diş izi aranırken, cinayet ihtimali de masada tutuluyor. Cinayet şüphesi ile kriminal çalışmalar yoğunlaşırken, ekipler 1,5 kilometrelik dere yatağı boyunca kriminal delil arıyor. Bölgede araç lastik izi ve ayak izi taraması da yapılıyor. 

Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? | Adli Tıp'tan rapor bekleniyor: "Kitabın bu sayfası yeni açılmış oldu" - 3

TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş, son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Akkaş, Berzeg'in kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin tamamlanmasının ardından belli olacağını söyledi. Akkaş, yeni soru işaretlerinin ortaya çıktığını ifade etti.

Bulguların Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği ve incelemeler devam edilirken gizlilik kararı bulunan soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğünü vurgulayan Aktaş, her ihtimalin değerlendirildiği ve sürecin titizlikle takip edildiği ifade edildi.

Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? | Adli Tıp'tan rapor bekleniyor: "Kitabın bu sayfası yeni açılmış oldu" - 4

“BULGULAR GELDİKÇE ADLİ TIP KURUMU’NA SEVK EDİLİYOR"

Adli Tıp Kurumu’nda 3-4 günlük süre içerisinde bulguların test edildiğini belirten Akkaş, “312. günde sayın valiliğin de yaptığı açıklama üzerine, hepimizin bildiği 312. günde bu bulguların bulunduğu yönünde. Tabii bunun araştırma süreci hemen akabindeki bizim de hem basından hem süreci takip ederek öğrendiğimiz oradaki 3-4 günlük süre içerisinde oldu. Adli Tıp’a bulguların gönderilmesi ve kızından alınan DNA örnekleriyle eşleştirme sonucunda bulundu. 312. günde aslında bulgular, hepinizin bildiği kemik ve kimlik kartı bulguları tespit edildi. Gerek savcılığımız, gerek kolluk kuvvetleri, konuya çok da ciddi ehemmiyet veriyorlar. Çok geniş bir katılımla hatta devam eden tarama faaliyetlerini yürütüyorlar onun için çok da mesai kavramına dikkat etmeksizin ve bunlara takılmadan çok hızlı bir şekilde İstanbul Adli Tıp Kurumu ile iletişime geçilerek sonuç alınması hızlandırıldı. Bu sebepten dolayı da Adli Tıp çok hızlı bir şekilde eşleştirme ile alakalı kısmını sonuçlandırmış oldu. Bu sürecin tamamlandığını söyleyemeyiz şu an için. Bulgular geldikçe bunlar da Adli Tıp’a sevk ediliyor. Bu bulguların tamamlanması akabinde de sonuç nihai rapor süreci başlayacak. O kısım tamamlanmadı. Yalnızca bu kemiklerin, bulunan o kemiklerin Korhan Berzeg’e ait olduğuna ilişkin eşleştirme sürecine dair bir bilgi verildi." dedi.

Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? | Adli Tıp'tan rapor bekleniyor: "Kitabın bu sayfası yeni açılmış oldu" - 5

“KİMLİK, BANKA KARTLARI, KIYAFET VE KEMİK BULGULARI"

Kimlik ve banka kartlarının hem de kıyafet ve kemik bulgularının teyit edildiğini belirten Akkaş, şöyle devam etti:

"312. günde bu noktada da özellikle iletişim tarafını yürüten Balıkesir Valiliği’ne de teşekkür etmek gerekiyor. Derhal bir basın açıklamasıyla hem kimlik ve banka kartlarının hem de kıyafet ve kemik bulgularının erişildiğini basına ve toplumuza duyurdular. Bu bilgiler de teyit edildi kurumlarımız tarafından. Akabinde süreç devam etti, tamamen bütün bir bedenden bahsedemiyoruz. Belli bir kısım kemik bulgularına erişildi. Daha fazla bulguya erişmek için orada jandarmamız her gün çalışmalarına devam ediyor. O bulgularda artarak şu anda Adli Tıp’a gönderiliyor. Her gün belli bulgulara erişilebiliyor. Bulunan kemiklerin özellikle rahmetli Korhan Berzeg'in beden bütünlüğü içerisinde hangi parçasına ait olduğuna dair şu anda nihai bir değerlendirme yapmak doğru değil. Bu kemik parçaları peyderpey Adli Tıp’a sevk ediliyor. Nihai raporu görene kadar bu kemik parçalarının Korhan Bey'in kafatasına mı yoksa başka bir beden bütünlüğü içerisindeki organına mı ait olduğunu söylemem şu an için hem soruşturmanın gizli kapsamında da çok doğru olmayacaktır. Bu kapsamda ancak şunu söylemek mümkün, yapılan açıklamalar bunu gösteriyor, jandarmamız kolluk gücümüz devam ediyor belli delillere ulaşmaya."

Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? | Adli Tıp'tan rapor bekleniyor: "Kitabın bu sayfası yeni açılmış oldu" - 6

“CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?"

Netleşen bir sonucun olmadığını belirten Akkaş, “Aslında netleşen bir konu yok. Tam tersine yeniden kafamızda oluşan soru işaretleri var. Bunu söylemek mümkün. 312. güne kadar biz Korhan Bey'i hala yaşamasını, yaşıyor olduğunu temenni ederek bekliyorduk. Tina'nın gelişiyle de aile olarak bunu söyleyebilirim. Korhan Bey'e sağ salim ulaşılması hala olağan bir durum olarak görülüyordu. Tabii 312. günden sonra kendilerini, değerli Korhan Berzeg hocamızı kaybettiğimizi anladık, ailede tabi bu konuda çok büyük bir hüzün yaşıyor, öğrenmiş oldular. Bu noktada aslında soru işaretleri yeniden ortaya çıktı. Korhan hocamızın vefatına ilişkin süreçte neler yaşandı, kendisi doğal bir süreçte mi hayatını kaybetti. Yoksa hiçbirimizin duymak istemediği bir cinayete mi kurban gitti. Kitabın bu sayfası yeni açılmış oldu." dedi.

Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? | Adli Tıp'tan rapor bekleniyor: "Kitabın bu sayfası yeni açılmış oldu" - 7

"3-4 KALEM BULGU VAR"

Gizlilik kararı bulunan soruşturmanın, çok yönlü olarak yürütüldüğüne ve her ihtimalin değerlendirildiğine dikkat çeken Akkaş, şunları söyledi:

"Bulunan bulgular, Adli Tıp raporu, yapılacak incelemeler, bulguların bulunduğu bölgedeki kişilerle yapılacak görüşmeler, neticesinde bu olayın aydınlatılması sağlanacak. Ailenin temennisi, ölümün aydınlatılması. Soruşturma kapsamında şu an için gizlilik kapsamında olan bir dosya olduğu için gören kişi, son konuşulan kişi hakkında bilgi vermem doğru olmayacaktır. Bu dosyanın tamamlanması sürecinde ilk aşama bulunan bulguların değerlendirilmesi. Şu ana dek bulunan 3-4 kalem bulgu var. Bunların Adli Tıp aşamasındaki değerlendirmeleri hızlı bir şekilde yapılacaktır. O bölgedeki araştırmaların ne zaman sonlanacağı hakkında bir şey söylemek mümkün değil. Çok kapsamlı bir araştırma yapılıyor. Bu bulguların bulunmuş olduğu arazi çok dik, hem suyun hem yamacın hem ormanın olduğu çok zor şartlarda çalışılan bir arazi. Onun için öncelikle araştırma sürecinin tamamlanması lazım. Ciddi bir kilometre taranıyor inceleniyor. Akabinde bu bulguların Adli Tıp Kurumu’na getirilip üzerinde inceleme yapılması lazım. Çok kısa bir süre içerisinde net bir sonuca ulaşacağımızı beklemiyoruz."

Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? | Adli Tıp'tan rapor bekleniyor: "Kitabın bu sayfası yeni açılmış oldu" - 8

NE OLMUŞTU?

ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem "Asya Direktörü" olarak çalıştıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden, 17 Haziran'da, doberman cinsi eğitimli köpeği "Tina" ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? | Adli Tıp'tan rapor bekleniyor: "Kitabın bu sayfası yeni açılmış oldu" - 9

312 gün sonra Berzeg'e ait olan kemik parçaları bulundu.

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