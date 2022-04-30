43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı öncesi tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu gece yarısına kadar sürdü. Kara yolunda oluşan trafik havadan görüntülendi.

Haberler - İHA 30.04.2022 - 09:20 | Son Güncelleme : 30.04.2022 - 09:37

43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu - 1

Ramazan Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde ya da farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" 'de, trafik yoğunluğu oluşturdu.

43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu - 2

Dün akşam saatlerinde başlayan trafik, gece yarısına kadar sürdü. Yoğunluğun daha çok Ankara-Samsun kara yolunda olduğu görüldü.

43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu - 3

Bölgedeki trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu - 4

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu - 5

Ekipler, kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Araç trafiğinin rahat seyretmesi içinde bazı kavşaklar beton bariyerlerle kapatıldı.

43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu - 6
43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu - 7
43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu - 8

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